Došao na godišnji na hrvatski otok, u šoku skupio stvari i otišao: Ono što je pročitao u hotelu ga je prenerazilo

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je ostao neugodno iznenađen dolaskom na otok Lopud, dr. Jure Burić za Fenix-magazin je ispričao što je njegov kum doživio tamo, došavši u hotel Lafodia iz kojeg je odmah potom u nevjerici otišao.

Naime, Burićev je kum Romano, stigavši na otok u blizini Dubrovnika na panou i u hotelskom prospektu pročitao da je “Hrvatska od 1991. do 1995. vodila građanski rat”.

“Nigdje ni riječi spomena kako je to bila čista jugo-srpska agresija na Dubrovnik i Hrvatsku. U takvom hotelu kum Romano nije htio dalje odsjesti. Prekinuo je boravak obavijestivši o tome upravu i osoblje na recepciji Lafodije navodeći im razlog napuštanja hotela. Uz to im je rekao kako će o toj sramoti i iskrivljavanju povijesti na štetu države Hrvatske i njezinih stanovnika obavijestiti Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo turizma RH”, kazao je dr. Jure Burić te dodao:





‘Ne mogu ni sada ovo vjerovati’

“Da mi je netko one davne 1991. godine, kad su me pripadnici Odreda naoružanih brodova, ti heroji rata, iz Dubrovnika preko Lopuda noću vozili kako bi od predsjednika dr. Franje Tuđmana tražio pomoć za opkoljeni Grad (Dubrovnik), rekao da će naš obrambeni rat biti proglašen ‘građanskim ratom’ ne bih mu vjerovao.

Sigurno u to ne bi mogao povjerovati kao što ni sada ne mogu vjerovati, a niti se mogu načuditi da netko u svom hotelu u Hrvatskoj može takvo što napisati. Kakvu tek zbrku u glavi stranih ili manje obavještenih turista može izazvati takva informacija kad on s Lopuda doplovi do Dubrovnika i na ulazu u stari Grad vidi kartu sa ucrtanim srpsko-crnogorskim projektilima koji su razarali dubrovačku staru gradsku jezgru 1991. i 1992. godine…”, kazao je Burić za Fenix.

‘Nespretan i neprecizan prijevod’

O cijeloj situaciji oglasili su se i iz hotela Lafodia:

“U svezi spornog teksta o Domovinskom ratu 1991-95, koji je objavljen tijekom jučerašnjeg dana na više novinskih portala, navodimo kako je nažalost isti nastao zbog nespretnog i nepreciznog prijevoda na engleski jezik bez namjere da se na bilo koji način dovede u pitanje karakter Domovinskog rata kao agresorskog prema Republici Hrvatskoj niti da se dovede u pitanje uloga Hrvatske vojske i njenih pripadnika kao i njihove žrtve u oslobođenju okupiranih i napadnutih dijelova Republike Hrvatske.









Potpuno svjesni navedenog, sporni tekst smo uklonili obzirom da nam ni u jednom trenutku nije bila namjera pogrešno informirati naše goste te ćemo istog zamijeniti primjernim prijevodom s engleskog jezika sve u cilju točnog informiranja naših posjetitelja vodeći računa o značenju koji Domovinski rat za oslobođenje i neovisnost ima za sve građanke i građane Republike Hrvatske, posebno za one s ovog područja gdje smo i sami prisutni dugi niz godina poštujući značenje Domovinskog rata.









Slijedom navedenog, iskreno se ispričavamo svima koje smo nenamjerno uvrijedili i čije osjećaje smo povrijedili”, navodi se u priopćenju hotela Lafodia koji potpisuju “vlasnici i Uprava društva Anker grupa d.o.o.”