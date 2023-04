‘DOK SAM PADAO U NESVIJEST, VIDIO SAM ĆAĆU KAKO PLAČE!’ Draženu pred očima ubili brata blizanca (16): Zapisano je što je četnička horda učinila

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Tijekom velike bitke za Kupres koja se odvijala u prvim danima travnja 1992., cijelo područje oko Cincar planine, sela Donji i Gornji Malovan, Zlosela, Novog sela i brojnih drugih – pretvoreno je u veliku bojišnicu na kojoj oružje nije utihnulo punih tjedan dana.

Zlosela posebno pamte današnje jutro 6. travnja, koje je donijelo ledenu kišu i vijest o kretanju jače oklopne skupine kroz selo Suhovu prema njima i Bilom Potoku. Bilo je to srpsko oklopništvo, koje je doveo pukovnik Slavko Lisica.

“Idu tenkovi!”

Fra Ćiro Lovrić te trenutke užasa revno je zapisivao u svoj dnevnik, a upravo njegovi zapisi najslikovitije dočaravaju strahote koje su doživjeli tih hladnih, travanjskih dana.





“U 6,30 sati Marko Bagarić povika ‘idu tenkovi!’ Među nama nastade komešanje i povika ‘čiji su?’ Odgovori su bili različiti, a ja sam zaključio da bi to mogli biti naši i da idu prema Rastičevu dočekati srpske tenkove. Čujemo kako sve pršti! Pa, to ne mogu biti naši tenkovi, pa oni ne bi pucali po nama? Svi mi koji smo u podrumu šokirani smo, ne dolazimo k sebi. Čini nam se nevjerojatnim da su ovo četnički tenkovi i da su malo prije pucali po nama. A onda udarac u zvono…”

Ubili mu tetka, pa se odvezli njegovom Ladom

O tenku koji je stao na vrh sela i stalno pucao, ispričao je Dražen Mihaljević koji je u to doba pohađao drugi razred srednje škole u Kupresu. Baš kao i njegov brat blizanac Slađan, bio je odjeven u maskirnu odjeću:

“Svi smo išli u jedan podrum, gardisti i civili. Konačno su došli do nas, a pred sobom su u podrum gurali Mirka Bagarića. Istjerali su nas iz podruma riječima ‘izlazite, ustaše!’ Bilo ih je dvadesetak… Kad smo izašli, jedan ekstremist Zoran je jednog starca natjerao da legne u lokvu krvi. Mog tetka Mirka Ćosića izudarali šakama, rukama i nogama i uzeli mu novčanik. Rekao im je da kod kuće ima auto, a oni su natjerali da ih odvede. Poslije smo samo čuli rafal i nakon toga nije viđen. Poslije su njegovu Ladu vozili po brdima”.

Pred očima mu ubili brata blizanca

Dražen je opisao i ubijanje brata blizanca:

“Jedan četnik s kokardom je tražio da me odvedu u sobu. ‘Dovedi ovog ustašu!’, rekao je. Pitao me tko je na barikadi, a ja sam odgovorio da ne znam. Prijetio mi je da će me zaklati i stavio mi bajunetu pod vrat, a onda su me dvojica pretukla palicom po glavi, leđima, vratu… Pao sam kad su me udarili nogom u stomak i onda su me nastavili tući još jedno pet minuta, pa su me vratili. Onda su izveli mog brata Slađana, Josipa Pavića i još jednog čovjeka. Slađana i tog čovjeka su ubili rafalom. Dok sam gubio svijest, vidio sam ćaću kako plače…”, prenijele su Zlosela.com ovo potresno svjedočanstvo.