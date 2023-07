Dočekao ih s RPG-om: Čovjek sa slike obrukao JNA čim su tenkovima ušli u Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U agresiji Srbije i Crne Gore 1991. godine na Hrvatsku, velikosrpski političari u provedbi svojih osvajačkih planova oslanjali su se na JNA, a posebno na njezinu veliku vojnu tehniku, ponajprije na oklopne snage koje su brojile oko 2800 tenkova i 1400 oklopnih vozila i transportera.

U početku sukoba hrvatska policija i Zbor narodne garde (ZNG) nisu imali oklopne postrojbe, i raspolagali su sa tek desetak oklopnih transportera MUP-a, a od protuoklopnih sredstava imali su samo nekoliko stotina jednokratnih ili višekratni pješačkih protuoklopnih bacača za blisku borbu.

Prodor tenkova iz Bačke Palanke

Stalnoj demonstraciji sile oklopno mehaniziranih postrojbi JNA po Hrvatskoj u prvoj polovini 1991. cilj je bio pokazati svu njezinu snagu te zaštititi velikosrpske pobunjenike od djelovanja MUP-a i ZNG.





U takvu su ozračju 8. srpnja 1991., nakon cjelodnevnih provokacija pucnjavom iz streljačkog naoružanja sa srpske strane obale, iz Bačke Palanke preko mosta na Dunavu pokraj Iloka krenula četiri tenka T55 JNA. Nakon prelaska mosta tenkovi su namjerno pregazili policijsko vozilo na kontrolnoj točki, pri čemu je poginuo jedan hrvatski policajac, a trojica su ranjena.

Kada su vidjeli što se događa, pripadnici 3. bojne 1. brigade ZNG-a Iločanin Zoltan Hadrava i njegov pomoćnik Marijan Knežević propustili su prva tri tenka, a četvrti je uništio Zoltan koji je zauzeo povoljan položaj i pogodio ga sa udaljenosti od 300 metara ručnim raketnim bacačem RPG7. Kad su vidjele što se dogodilo, posade preostala tri tenka izašle su iz tenkova i pobjegle ostavivši za sobom prvi uništeni neprijateljski tenk u Domovinskom ratu, te tri nedirnuta.

Zoltan je uništio prvi tenk JNA u Domovinskom ratu

“Prvo su četiri tenka prešla most. Moj pomoćnik Marijan Knežević i ja smo odmah zauzeli pogodno mjesto kako bi ih spriječili. Bio je dogovor da uništimo četvrtog, tj. Da trećeg propustimo a zadnjeg uništimo. Tako je i bilo. Otišao sam do jednog bunkera odakle sam imao tenk na dovoljnoj udaljenosti od 300 metara i ispalio sam minu iz RPG-a i tada se pojavio zadnji tenk. Vidio sam veliki gusti crni dim, koji se izdigao iznad tenka T-55. Kada su to vidjeli ostali u ova tri tenka, počeli su izlaziti iz tenkova i bježati glavom bez obzira, vičući ostalima: ‘Bježite, ustaše će nas sve pobiti.’ Tako je nastala opća bježanija koja je trajala oko 15 minuta. Zapovjednik JNA pukovnik Grahovac vikao je: ‘Uništili ste mi i ovo malo vojske što sam uspio skupiti”, rekao je Hadrava za glasilo “Tigar”.