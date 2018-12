DOBIO OTKAZ U PLETERU: ‘Smetale su im moje tetovaže Andrije Matijaša Pauka i moje domoljublje’

Autor: S.V.

Babić Vlado, sin velikog braniteljskog imena Babić Ladislava, hrvatskog narednika, dragovoljca i ratnog vojnog invalida, čija su braća također sudjelovali u Domovinskom ratu, preko MORH-a je kao kuhar dobio posao u Pleteru.d.o.o. Međutim, Vladi je danas uručen otkaz, odnosno, tromjesečni ugovor mu nije produžen, a on o svemu ima mišljenje:

“Od prvoga dana nisam dobro prihvaćen. Gospođa koja tamo radi kao kuharica je na tom poslu radila još u JNA i odmah sam joj zapeo za oko. Pitala me “čiji sam ja” i “preko čije sam veze došao” a kad sam joj odgovorio da sam sin veterana Domovinskog rata, počeli su i moji problemi”, kazao nam je Vlado i napomenuo da je ovo drugi puta kako mu ugovor nije produžen.

“Prvi put u kolovozu također mi, bez ikakvog objašnjenja, nisu željeli produžiti ugovor. Tada sam s ocem otišao na razgovor kod generala Marijana Marekovića, prvog čovjeka Pletera. Požalili smo se na moj tretman i odluku da mi se da otkaz. Tada nas je šokirao odgovorom rekavši ‘Dajem ti drugu šansu. Ali samo još jedno sra*e i ja ti osobno dajem otkaz’, ispričao nam je Vlado koji kaže kako ne zna o kakvim se “sra*ima” radi.

O istom problemu pričali smo i s njegovim ocem, Ladislavom:

“Posao je dobio kao dijete ratnog vojnog invalida. I jedan od njegove braće je ratni invalid, tako da je moj sin dosta patriotski odgojen. No, čini se da to nekome tamo smeta. Između ostaloga, navode i da ne bi smio raditi sa tetovažama na rukama, a koliko ja znam, svi kuhari svjetskoga glasa su istetovirani. Moj sin konkretno ima tetovažu poznatih riječi Andrije Matijaša – Pauka ‘Kad krenemo, gorit’ će i nebo i zemlja’. I inače, stalno je izložen provokacijama a od gladi je bio toliko iscrpljen da ga je odvezla hitna pomoć pa je završio na bolovanju. Zamislite, radi kao kuhar a nema pravo na hranu”, ogorčen je Vladin otac koji smatra kako je do konačnog otkaza i pogoršanja došlo onoga trenutka kada su se požalili u Ministarstvu branitelja.