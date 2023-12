Divljački napad na ratni muzej: Kamere snimile kako uništavaju vozila iz Domovinskog rata

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije, koje je donedavno upravljalo Galerijom “Barutana 1991.”, uputilo je priopćenje u kojem tvrde da su prilikom posjeta jedne grupe nastala velika oštećenja na izloženim vozilima.

Kako tvrde iz Društva, šteta je nastala 2. prosinca, a njihovo priopćenje moj portal donosi u cijelosti.





“S obzirom na to da Galerija “Barutana 1991.” od 26. studenog ne radi, otkazane su sve najavljene grupe, točnije osam škola i 14 grupa. Tako je otkazan i posjet grupe 2. prosinca koja je trebala posjetiti Galeriju “Barutana 1991.” i postav na otvorenom. Međutim grupa je, bez obzira na otkazivanje vođenja, u pratnji nepoznatih osoba ipak obišla muzejski postav na otvorenom Galerije “Barutana 1991.” i učinila značajnu materijalnu štetu unatoč natpisima i prisustvu starijih osoba koje su bile u pratnji.”

Divljanje po ratnim vozilima

Naime došlo je, uslijed skakanja po valobranu BVP-a M80, do pucanja pleksiglasa, a uslijed penjanja po Land Roveru 109. došlo je do oštećenja na desnom blatobranu. Netom prije penjanja nasilnim povlačenjem kvake lijevih vrata maloljetnici su provalili u Land Rover 109, a to su nekoliko puta pokušali i na desnim vratima, međutim bezuspješno. Ulaskom u vozilo oštećene su ručice za pokazivače smjera. Sve je zabilježeno kamerama, a kako se radi o maloljetnicima Društvo će nastojati stupiti u kontakt s organizatorima kako bi se pronašli počinitelji prije podizanja kaznene prijave.

Traže počinitelje

Izražavamo žaljenje što ne možemo primiti najavljene grupe i što smo radi seljenja morali uskratiti najavljenu grupu za vodstvo po postavu na otvorenom, ovim putem upozoravamo na to da, unatoč tome što Galerija “Barutana 1991.” nije otvorena za javnost u Društvenom domu “Barutana 1991.”, Društvo za očuvanje hrvatske vojne tradicije i dalje upravlja i upravljat će postavom na otvorenom te molimo sve grupe da je obilazak postava na otvorenom moguće samo uz prisustvo članova Društva, a pojedince da se ponašaju u skladu s jasno naznačenim upozorenjima.

Ne radi se samo o mogućoj šteti na eksponatima, već se radi i o sigurnosti posjetitelja koji mogu zadobiti ozbiljne ozljede nepropisnim obilaskom postava na otvorenom. Društvo nema informacije o kome se točno radi, ali će nastojati doći do počinitelja”, stoji u priopćenju Društva za očuvanje hrvatske vojne tradicije.