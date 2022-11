DETALJNO OPISALI UBIJANJE HRVATA! ‘Drugu grupu sam ja strijeljao. Bacili smo ih obučene u Savu’

Autor: Dnevno.hr

Iako su komunistički zločini izvršeni u posljednjim danima Drugog svjetskog rata bili dugo čuvana tajna, o njima se u posljednjih deset godina počelo vrlo glasno govoriti.

Iskopavanja ostataka hrvatskih vojnika i civila iz masovnih grobnica aktualna su i danas, pa se tako doznaje o masovnim egzekucijama koje su partizani izvršavali diljem cijele Hrvatske.

O gnjusnosti i hladnokrvnosti izvršenja zločina, najbolje se može vidjeti iz izvješća Zvonka Brkića (studeni 1945), političkog sekretara Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju koje je poslao Centralnom komitetu KPH. U njemu opisuje detalje o likvidaciji civila iz Slavonskog Šamca, Kruševice, Sikirevaca, Jaruga i Velike Kopanice.





Ukupno je, donosi stranica Komunistički zločini, ubijeno 23 ljudi, od toga tri žene i jedno dijete od 15 godina, a likvidirana je i cijela obitelj Crnolatac, otac i sin sa suprugama. Većina civila ubijena je na obali Save, a preživio je jedino ranjeni Pavo Kobaš koji je pobjegao preplivavši Savu.

Stravičan izvještaj

Saslušani politički komesar Krajačić Vjekoslav 14. rujna 1945 u 14.30 sati izjavio je:

“Zovem se Krajačić Vjekoslav, rođen 28.II. 1924. U Banja Luci, općina i kotar ista, Hrvat, neoženjen, završio 8 razreda realne gimnazije u Zagrebu, zanimanje djak, otac Ivan i majka Ana, rođena Zmailović, brat Otmar, oficir u J.A. Miroslav, sekretar P.O.J. i sestra Margareta udata Turkulin.

Komadant brigade Živković Milan dao nam je direktivu koju nismo pisali u notese a niti će postavljat pitanja za to divizija i armija, a to je sljedeće: da sve one, koji bi mogli ometati i spriječavati izbore na pametan način nestanu. Na rastanku prije polaska u bataljon ja sam rekao drugu Aleksiću Risti – vidjet ćeš kako će tamo izbori uspjeti i kako ću ja tu bandu očistiti. Ja sam krenuo u Slavonski Šamac 8. XI. i stigao istog dana oko pola noći.

Odmah tog dana održao sam sastanak sa komandantom bataljona i rekao sam mu da svi oni koji bi mogli omesti izbore tokom noći imadu nestati, tj. da ćemo ih ubiti.

Nakon prve noći bilo je uhapšeno 11 ljudi, koje je dao Mihajlo Nikolić, sem jednoga, koji je doveden iz Strizivojne, a za kojega Mihajlo nije dao nikakve podatke.









Prvu noć tj. 8. XI. ja sam hapsio petoricu u Šamcu, dočim drugu noć je imao sve podatke o hapšenicima komandant bataljona Prodanović Stojan. Streljanjem sam rukovodio lično ja.

Streljanje smo izvršili poslije pola noći na lijevoj obali rijeke Save sa pištoljima u zatiljak i gurnuli ih u vodu, u tok rijeke Save.

Prvu noć, tj. 8. XI. ubijeno je 11, medju njima i dvije žene, dok drugu noć ubijeno je 10 od kojih je bila isto jedna žena.









U hapšenju i ubijanju su sudjelovali slijedeći: Kreačić, Prodanović Stojan, komandant bataljona, Magdić Drago, vodnik veze, Vukelić Savo, komandir, Filković Pero, komandir, Matić Stevo i Mihailo Nikolić.

Istrage nismo vršili nikakve nad hapšenicima. Hapšenici su dolazili u štab bataljona vezani u žicu u civilno odjelo i bili tučeni.

Poznato mi je da je dotjeran u štab bataljona jedan civil, koji je kidao parole i zamazao sliku Tita u Kopanici. Kada je došao isti je bio streljan sa ostalima, a tako isto i onaj civil iz Strizivojne, kojeg je uputio komandant brigade, s tim da se stavi samo u pritvor dok ne prođu izbori.

“Drugu grupu strijeljao sam ja”

Ove navode je potvrdio na saslušanju i Matić Stevo:

“Zovem se Matić Đure Stevo, rođen 29. III. 1926. god. u Subotici zavičajna općina Podvinjekotar SL Brod, Srbin, svršio 4 razreda os. škole, po zanimanju ratar.

Iz štaba smo krenuli ja Kreačić, Filković Pero, Filipović Milorad, Bregović Ivan, Magdić Drago vodnik veze, i desetar iz mitraljezke ćete. Kreačić je naredio da se tjeraju niz Savu iz mlinova i da se postreljaju. Kada smo već došli na mjesto utekao nam je jedan civil.

Prvu grupu je streljao Kreačić trojicu iz pištolja.

Drugu grupu streljao sam ja i to trojicu.

Treću grupu strijeljao je Filković Pero komandir 5 osoba od toga dvije žene. Nakon toga pobacali smo ih u Savu obučene.

Po prićanju komandira mitraljezke ćete Kreačić i komandant sami su streljali civile iz Sikirevaca, dvojica su izašla iz vode, ali ih je naknadno patrola uhvatila i bili su streljani. Dok je jedan zakopan pokraj samog štaba u bašči.”