DAN KAD JE OSNOVAN ‘SUP SAO KRAJINE’: Video najbolje opisuje kako su se ponašali oni koji su trebali ‘uvoditi red’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Dana 4. siječnja 1991. osnovan je Sekretarijat unutrašnjih poslova SAO Krajine (SUP SAO Krajine), koji je na području Krajine brinuo za državnu i javnu sigurnost i ostale unutarnje poslove policijske naravi.

Sjedište SUP-a bilo je u Kninu, a policijske su postaje osnovane u mjestima Benkovac, Lapac, Dvor na Uni, Gračac, Glina, Kostajnica, Obrovac, Titova Korenica, Vojnić i Knin.

Slušali naredbe iz Beograda

Suštinski, milicija tzv. SAO Krajine bila je zločinačka paravojna postrojba koja je djelovala prema zapovijedima iz Beograda. Od Knina preko Gračaca do Okučana i Borova Sela, te brojnih drugih mjesta, ova milicija se isticala huškanjem na pobunu srpskog stanovništva kao uvod u agresiju i rat protiv Hrvatske. U milicijskim postajama i zatvorima na području tzv. SAO Krajine u Kninu, Benkovcu, Obrovcu, Gračacu, Korenici, Vojniću, Okučanima, Dalju, Borovom Selu i drugdje mučeni su i ubijeni brojni hrvatski zarobljenici i civili.





Umjesto održavanja reda i mira, prioritet im bio borba protiv Hrvata

U svibnju 1991. ustrojavaju se i jedinice za specijalne namjene u svrhu obrane teritorijalnog integriteta Krajine i osiguranja njezinih objekata i ustanova (Milicija Krajine) i bile su podređene Ministarstvu obrane. Potrebno je istaknuti da je SUP SAO Krajine tijekom 1991. većinu svojih organizacijskih i ljudskih potencijala koristio u borbama s hrvatskim oružanim snagama, a samo dio za održavanje javnog reda i mira kao glavnog policijskog zadatka. To potvrđuje i naredba predsjednika Vlade SAO Krajine od 9. listopada 1991. kojom se naređuje da sve krajinske jedinice policije u planiranju i izvršavanju borbenih zadataka budu podređene nadležnim zapovjednicima TO. Nova organizacija tijela unutarnjih poslova RSK provedena je nakon potpisivanja Vanceovog mirovnog plana, u siječnju 1992.