‘DA SAM USTAŠA SIGURNO NE BIH BIO U JNA!’ Legendarni zapovjednik ‘razapet’ zbog ‘Za dom’: ‘Meni su ćaću zaklali pod petokrakom koja danas nikome nije sporna’

Autor: Snježana Vučković

Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić, ovih dana lomi koplja s hrvatskim pravosuđem.

Naime, prvo je dobio prijavu PP Split zbog toga što je na prijavljenom skupu ispred spomenika poginulim pripadnicima IX. bojne HOS-a, prisutne pozdravio sa “Za dom” na što su okupljeni odzdravili sa ‘spremni’.

Odmah nakon toga, Miljanić je podigao kaznenu prijavu protiv NN počinitelja za ratni zločin u Škabrnji. Energični Miljanić potanko nam je objasnio kako je i zašto došlo do ovih prijava.





“Ma, kakvo ustaštvo? Ne poštujem tu ideologiju, ali poštujem HOS”

“Kao prvo, ja sam 55. godište i nikakvo ustaštvo mi se ne može nabijati na nos. Da poštujem tu ideologiju, ne bih sigurno bio u JNA koju sam napustio među prvima kako bih branio svoje rodno mjesto i Hrvatsku. Ali, znate što poštujem? 9. bojnu HOS-a koja je ‘operušala’ Bele orlove i pokazala onima koji sada dižu optužnice kako se to radi”, kaže nam legendarni zapovjednik obrane Škabrnje.

On podvlači kako je širokih pogleda, te da u njegovu životu nema mjesta mržnji, ali ima nezadovoljstvu zbog nepravde:

“Nitko me ne pita kako mi je jer mi je poginulo 50 mladih vojnika, a deset članova obitelji pobijeno. Nitko. Meni su ćaću zaklali pod petokrakom, koja danas nikome nije sporna. JNA je kriva za ovo što nam se dogodilo. Lako bi mi sa pijanim četnicima, ali kad je JNA dovukla mašineriju, kad su krenuli topovi i avioni, bili smo nemoćni. Četnicima je onda bilo lako hodati po selu i ubijati. Bili smo im servirani od ljudi koji su na odorama imali zvijezde petokrake.”

“Pošteniji je bio Milošević na sudu, od ovih danas”

Marko Miljanić je, kaže, zajedno sa Mladenom Pavkovićem podigao kaznenu prijavu protiv NN počinitelja za pokolj u Škabrnji, iako tvrdi da se zna tko je kriv:

“Ja im imena nabrajam iz godine u godinu, znam i gdje žive… Postoje obavještajni zapisi, dokumenti i transkripti, a i sedam puta sam svjedočio u Haagu. Zanimljivo je da me tijekom svjedočenja ispravio Slobodan Milošević kada sam tvrdio da nas je napadalo pješaštvo iz Šibenika. On je tada kazao da su to bili ‘niški padobranci’, što znači da je bio iskreniji u traženju pravde nego što je to danas slučaj kod nas. Zašto ih ne zanima tko je to počinio? Zašto ih ne žele kazniti? Zašto je, pobogu, u svemu tome najveći grijeh to što sam hosovcima uputio ‘za dom’?

“Država bi se prije pobrinula za pse, nego pobijene ljude”

Miljanić tvrdi da hrvatske institucije nikada nisu marile za istinu i pravdu:









“Tijekom suđenja u Haagu, Ratka Mladića koji je odgovoran za te zločine – nitko nije niti riječju spomenuo. Svaki put kada sam izgovorio njegovo ime, to se prečulo. Više od svega želio sam da se krivci privedu pravdi. Željeli su to i moji sumještani koji razmišljaju kao i ja, ali polako gube volju. Stranci koji ovdje prolaze, slušaju naše priče i čude se u kakvoj mi to državi živimo. Teško im je vjerovati. Teško je i meni. Ne zbog prijave, lako ću ja s tim. Teško mi je jer sam ja bio zapovjednik i ljudi koji traže pravdu dolaze meni. A ja sam nemoćan, ostalo mi je da još samo na ovaj način otprilike ukažem na sve ono što nas tišti. Zamislite samo da ste u životu izgubili tolike ljude kao ja i nitko ništa? Pa da je riječ o psima, našlo bi se društvo za zaštitu životinja koje bi za njih potražilo pravdu.”