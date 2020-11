ČUVARIMA TRPINJSKE CESTE: Na mjestu čuvenog ‘Mustanga’ niče sjajan projekt

Autor: S.V.

Na Trpinjskoj cesti na kućnom broju 97, kao i 1991. godine i danas se nalazi caffe bar “Mustang” u čijem se prostoru – ondašnjoj biljar sali i pizzeriji, kao i podrumskim prostorijama nalazilo zapovjedništvo toga dijela obrane Borova naselja o čemu svjedoči i spomen-ploča koju je prije sedam godina postavila Udruga branitelja Trpinjske ceste, a na kojoj piše: “Za vrijeme Domovinskog rata 1991. godine u ovoj kući nalazilo se zapovjedništvo 3. bojne 204. brigade hrvatske vojske kojom je zapovijedao general bojnik Blago Zadro”, donosi zanimljivu priču za Direktno autorica, književnica i hrvatska braniteljica Tanja Belobrajdić.

Ovih su dana u tome prostoru, veličine približno 200 četvornih metara započeli radovi koji bi trebali biti završeni do 30. obljetnice pogibije Blage Zadre, 16. listopada 1991. godine. O toj ideji i kako je došlo do njene realizacije, ispričao je vlasnik objekta Stipo Majić:

Mjesto na kojem su ubijenom Blagi Zadri suborci odali počast

“Ovo je prostor koji definitivno zanima ljude, posebno one koji iz poštovanja i sjećanja na Domovinski rat dolaze u Vukovar. Veliki broj njih je već informiran o tome kako se upravo u ovoj kući nalazilo Blagino zapovjedno mjesto, ali i mjesto na koje smo Blagino tijelo nakon njegove pogibije 16. listopada 1991., prije negoli je odvezeno u bolnicu, donijeli kako bi mu suborci odali posljednju počast.

Godinama me brojni sugrađani, ali još i više posjetitelji Vukovara, pitaju da im pokažem podrumske prostorije gdje je bilo sklonište zapovjednog mjesta, npr. prostoriju u kojoj su bili TV i radio prijemnik, agregat i gajbe na kojima se sjedilo tijekom dogovaranja i planiranja. U istoj prostoriji spavali su Blago Zadro, Josip Šego i logističar Ivo Kovačić. U prostoriji nasuprot odmarali su dečki koji su bili tehnička podrška, veza itd.”, pojašnjava Majić pokazujući mjesto na kojem su bile poslagane vreće za spavanje i improvizirani ležajevi.

Sve će biti autentično!

“Prostorije će se opremiti autentičnim stvarima, bez uljepšavanja, onako kako je to jedino i bilo moguće u onim uvjetima. U postupku sam nabave sačuvanih stvari, pronađenih nakon okupacije ili tijekom raščišćavanja kuća i objekata. Jedna od njih je i pisaća mašina, jedna od onih na kojima su popisivani zarobljenici u Tvornici gume i obuće Borovo nakon sloma obrane Borova naselja”.

Točno sa suprotne strane ceste, pokraj mjesne zajednice, nalazi se Spomen-dom hrvatskih branitelja, tenk te bista Blage Zadre. Veliki broj onih koji posjete Dom zanima i ova kuća u kojoj je bilo sklonište zapovjedništva te dolaze s molbama i upitima da im se prostorije otvore i pokažu. To bih vrlo rijetko dopustio, budući da nisu bile uređene i osigurane, posebno za obilazak djece, osim toga, netko bi im, budući da su bile potpuno prazne morao sve objasniti i ispričati. To će se sada ispraviti, na info pločama bit će opisani određeni događaji, na zidovima fotografije s opisima, a na monitorima vrtjet će se originalne snimke načinjene tijekom obrane Trpinjske ceste.

Majić je u projekt sam investirao

Upitan za sredstva kojima će završiti radove i način održavanja, Majić ističe:

“Svi radovi do sada moja su investicija, mišljenja sam kako je ovaj prostor dio hrvatske povijesti pa mi nije žao ulaganja. Između ovih zidova ostalo je puno smijeha, tuge, veselja, hrabrosti, to su situacije koje treba opisati, a imena ljudi, kako ih ja zovem – čuvara Trpinjske ceste, zauvijek zapisati.

To su dečki koji su sačinjavali tzv. Turbo vod, Žute mrave, Pustinjske štakore, ali i brojni drugi branitelji, svaki od njih ima svoje ime i prezime i zaslužili su da ih ljudi zapamte, osobito one koji su poginuli tijekom obrane. Do završetka radova probat ću aplicirati na neke natječaje koji bi mi pomogli da osiguram sredstva kako bih gornji dio mogao adekvatno opremiti, tv monitorima na kojima bi se vrtjele sačuvane snimke, staklenim vitrinama za rekvizite, rasvjetnim tijelima itd., no ako i ne dobijem potporu, ovaj ću projekt završiti sam”, kategoričan je Majić.

Već sada veliki interes

Koliki je interes za opisani prostor, govori i to što su već i danas, neovisno što još nije uređen do kraja i što se zbog epidemioloških mjera očekuje znatno manji dolazak sudionika na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, brojni posjetitelji već pogledali prostorije koje se uređuju, ali i zapalili svijeće ispod fotografije Blage Zadre, zapovjednika obrane Borova naselja i simbola otpora hrvatskih branitelja.