ČUVAO JE DOMOVINU, SEBE NIJE USPIO! Stradali zaštitar bio je branitelj: ‘Radeći svoj posao, uvijek je mislio na svoje sinove’

Autor: Snježana Vučković

Stanovnici Zadra ne mogu prežaliti svog sugrađanina Nenada Kokića (54), obiteljskog čovjeka, hrvatskog branitelja i zaštitara čiji je život okončan nakon tučnjave u noćnom klubu u Biogradu.

Nesretni Kokić bio je pripadnik ratne 4. gardijske brigade, a upravo njihova udruga objavila je kako će pokopni oproštaj bit u utorak 23. svibnja 2023. u 17 sati na mjesnom groblju Pridraga.

Bio je heroj Domovinskog rata: ‘Nije mogao gledati tuđu patnju”

O samom incidentu se ne zna previše, osim da je završila kobno za heroja Domovinskog rata, supruga i oca dvojice tinejdžera. Osoba bliska ovoj obitelji, na rubu suza opisuje pokojnog Nenada i njegovu želju da dodatnom zaradom svojoj obitelji osigura koliko, toliko dostojanstven život:





“Neutješni smo. Teško je Nenada opisati u nekoliko riječi jer on iza sebe ima veliku priču kao otac, suprug i branitelj, ali prvenstveno kao izrazito sućutan i empatičan čovjek koji nije znao drugačije živjeti nego da pomaže drugima. U našoj je zgradi dosta ljudi s posebnim potrebama, a on je jedan od onih koji ne mogu gledati da se netko sam muči s kolicima, on je jedan od onih koji je prvi priskakao popraviti bicikl, on je jednostavno uvijek bio pri ruci jer nije mogao gledati tuđu patnju.”

Govoreći o Kokićevom statusu, naša je sugovornica istovremeno tužna i ljuta. Kaže kako je Nenad bio ogledni primjer da braniteljske mirovine nisu niti približno visoke onako kako je to zaživjelo u javnosti:

Radio je sezonski kao zaštitar: “Ni stambeno pitanje mu nije bilo riješeno”

“Činjenica da je sezonski radio u tom biogradskom klubu kako bi obitelj normalno funkcionirala najbolje govori o tome, no Nenad se nije žalio, već se trudio i radio. Također mu ni stambeno pitanje nije riješeno. On je sa svojom obitelji u povlaštenom najmu, ali podvlačim – nije ništa tražio, a od sebe je kao čovjek i radnik davao maksimum.”

Doznajemo kako klub koji je čuvao nije na najboljem glasu, no pokojni Kokić je čak i iz tog posla uspijevao izvući najbolje.

“Čuvao je zemlju i našu omladinu, ali sebe nije uspio sačuvati”

“Danas po Zadru od mladih ljudi koji su ga poznavali možete čuti da je među njima kotirao kao očinska figura i da su ga obožavali. Radeći svoj posao, uvijek je na umu imao svoje sinove koje je često spominjao i prema svima se tako ophodio. Gledao je da se sve izgladi bez incidenta i u tome je često uspijevao. No, kada je morao reagirati – od toga nije bježao. Zapravo, idealno je radio svoj posao, bez imalo bahatosti i s mjerom. Upravo zato je naša tuga ogromna. Najprije je čuvao zemlju, a onda i našu omladinu. Na žalost, zbog pojedinaca koji nisu zaslužili da ih čuva, Nenad više nije s nama.”

Naša sugovornica kaže kako je obitelj preminulog Nenada neutješna, no napominje da su svi uz njih. Posebno naglašava angažman suboraca, a osobito ističe predsjednika Udruge 4. gardijske brigade Davora Prtenjaču i Vladu Lucića:









“Svih ovih godina njih dvojica su uz svoje suborce i njihove obitelji. I u ovom nesretnom slučaju odmah su se pojavili kod obitelji Kokić i kaoi uvijek – dat će sve od sebe da pomognu koliko mogu.