CRNA GORA SE ODUŽILA, SRBIJI NE PADA NA PAMET! Bivšim logorašima šalju odbijenice, Hrvatska ‘ne trza’

Autor: Snježana Vučković

Na dan 22. svibnja 1992. godine u Lipovcu se dogodila prva velika razmjena hrvatskih branitelja zatočenih u srpskim koncentracijskim logorima, kada je na slobodu izašlo 288 zatočenih branitelja.

Po službenim podacima u srbijanskim zarobljeničkim logorima bilo je zatočeno oko 7800 hrvatskih branitelja i civila, od kojih je tristotinjak ubijeno.

Prema evidencijama Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL), kroz srbijanske koncentracijske logore prošlo oko 30.000 hrvatskih branitelja i civila.





Ništa od odštete

Za razliku od Crne Gore, Srbija do danas nije isplatila niti jednu odštetu niti na to pristaje. Vukovarac Danijel Rehak sve do svoje smrti koja ga je zatekla prošle godine, bio je predsjednik tog društva putem kojeg se borio za prava bivših zatočenika. Svojedobno nam je ogorčeno komentirao nedostatak državnog sluha za ispravljanje ove nepravde:

“Pokušavamo preko udruge prikupljanjem dokumentacije i privatnim tužbama doći do nekih odšteta, međutim bezuspješno. Naša država pokazuje strašan nedostatak volje za ovaj problem, a srbijansko pravosuđe to osjeti, pa nam šalju odbijenice”.

Nedugo prije no što je preminuo, Rehak se prisjetio i svojih devet mjeseci zatočeništva u logoru:

Mjesecima su gledali smrti u oči

“Ja nisam izašao na današnji dan, nego 14. kolovoza… Moram biti iskren i reći da ne razmišljam o tim mjesecima, iako je riječ o devet mjeseci pakla, ponižavanja i gledanja smrti u oči. No, valjda sam ja neki poseban tip, u životu si pronalazim zanimacije, pa se tih tortura sjetim samo u dane obljetnice. Najviše pamtim da su nas konstantno zvali ‘ustašama’, a ja, vjerujte, tada kao klinac, nisam imao pojma što su to ustaše. Tek sam naknadno, kada sam oslobođen, ustaše vidio u nekom filmu koji mi je pokazao jedan moj prijatelj”, izjavio je Rehak uz napomenu da u borbi za odštete zasigurno neće odustati.

Na žalost, Rehak nas je napustio 10. lipnja 1991., a na otvorena pitanja bivših zatočenika srpskih logora, još nema odgovora…