ĆIRILICA UKINUTA, A NJEMU SE JOŠ SUDI! Culej: ‘Moji prijatelji, koji su bili za skidanje ploča, sada piju s Milanovićem koji ih je postavio’

Autor: Snježana Vučković

Gradsko vijeće Vukovara na sjednici većinom je glasova donijelo odluku o izmjenama Statuta Grada Vukovar čime je brisana odredba o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na podruju grada Vukovara.

Time je pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu vukovarskim Srbima ukinuto, a slijedi i skidanje dvojezičnih ploča koje su pojedini vukovarski aktivisti (među kojima i hrvatski branitelji) – pokušavali ukloniti od 2013. godine, kada su i postavljene.

Ćirilica ukinuta, suđenja nastavljena

O tadašnjim neredima na vukovarskim ulicama hrvatski su mediji svakodnevno izvještavali, a tenzije su dodatno porasle smrću vukovarskog branitelja Darka Pajića koji je nakon sukoba s policijom zadobio teške ozljede, nakon čega je i preminuo. Protiv nekolicine Vukovaraca koji su tada razbijali ćirilične ploče podignute su kaznene prijave, no najpoznatiji je slučaj saborskog zastupnika i hrvatskog branitelja Steve Culeja čiji maratonski sudski proces – još nije okončan.





Zanimljivo je i da se najduže sudi čovjeku koji nije optužen za skidanje i razbijanje dvojezičnih ploča, već za “huškanje i motiviranje nazočnih na taj čin”. O paradoksalnoj situaciji u kojoj se našao, Culej kaže:

“Donesena je odluka o ukidanju dvojezičnih ploča, a moj slučaj koji se ticao upravo toga još uvijek nije okončan. Istina, sutkinja je donijela oslobađajuću presudu, ali Državno tužiteljstvo se žalilo na tu odluku. Da vam budem potpuno iskren, neće me iznenaditi ako me na kraju ipak i osude. Tako je to kod nas, određene strukture traže zadovoljštinu i ‘žrtveno janje’ mora pasti. Živimo u Apsurdistanu”.

Culej: Žalosti me što su oni koji su podupirali rušenje ćirilice se u društvu Zorana Milanovića

Culej podsjeća kako se u to doba nije borio protiv pisma, već “neugodnog podsjetnika”:

“Moj primarni cilj bilo je uklanjanje loših uspomena, iako zaista nisam osobni skidao ploče niti bilo koga ‘huškao’ da to čini. Zločinci u Vukovaru nisu nikada kažnjeni, a te ploče su bile simbol njihove pobjede. Za nas koji smo se borili u ratu, to je bilo nepodnošljivo i poražavajuće.”

Naš sugovornik ne zaboravlja i da je zakon koji je odobrio dvojezičnost u Vukovaru donesen u doba Milanovićeve Vlade:

“Posebno me žalosti što su oni koji su podupirali rušenje ćirilice se u društvu Zorana Milanovića. Moji prijatelji, koji mi nisu došli dati podršku na suđenju, sada piju s predsjednikom”.