ĆIPE IZREŠETAO MILANOVIĆA, JAKO ZAMJERA PREDSJEDNIKU! ‘Toliko o ljubavi prema hrvatskom narodu’: Otkrio na kakav potez se sprema Sabor

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe, u Hrvatskom saboru održao je konferenciju za medije na temu političkih aktualnosti. Uvodno se osvrnuo na otvoreno pismo koje je uručio premijeru Andreju Plenkoviću 30. travnja 2022. na aktualnom satu, a na što je Plenković poručio kako će odgovor poslati pismenim putem, što još uvijek nije učinio unatoč roku od 30 dana.

”Tražio sam da se Vlada RH očituje na tužbu protiv Srbije za logoraše zatočene na teritoriju Srbije i drugih logora, naslanjajući se na presudu Simatoviću i Stanišiću, srpskim obavještajcima koji su osuđeni u Haagu 2021. godine. U presudi stoji kako Hrvatski logoraši imaju pravo na odštetu”, jasan je bio Mlinarić.

“Plenković vrlo dobro zna da sam bio u logoru”

Mlinarić tvrdi kako to pita u ime desetina tisuća ljudi koji u prosjeku umiru s 52 godine. Dodao je i kako neće poput djeteta u vrtiću, kao što to čine predsjednik i premijer države, nazivati nekoga izdajnikom, šmrkavcem ili bilo kakvim ružnim riječima, ali će prokazati što i tko je premijer pomoću njegovih djela.





”Plenković vrlo dobro zna da sam vukovarski branitelj, da sam bio u logoru i da ne govorim to zbog sebe nego zbog svojih prijatelja koji su prošli golgotu sa mnom. Neka odgovori na jedno vrlo jednostavno pitanje: -Hoće li Republika Hrvatska tražiti i tužiti Republiku Srbiju za ratnu odštetu?”, jasan je bio Mlinarić.

Mlinarić je potom pohvalio predsjednika Sabora g. Jandrokovića koji je 27. svibnja poslao požurnicu u Vladu upozorivši ih kako nisu odgovorili u roku od 30 dana i da moraju odgovoriti u roku od sedam dana.

Pohvala Jandrokoviću, kritika premijeru

”Od 27. svibnja kada je predsjednik Sabora Jandroković poslao požurnicu, do današnjeg dana ja odgovor dobio nisam, taman i bio ”nemate pravo na ništa, ne zanimate nas”. Bilo kakav odgovor bih prihvatio i barem bi odgovorili, što ovdje nije slučaj. Nikoga neću nazivati pogrdnim riječima, lijepiti etikete ‘Udbašenko’ i sve ostalo što imamo prilike čuti u javnom prostoru što je zastrašujuće, ali ću primjerima i činjenicama, posebice kad govorim o ratnim činjenicama, kad nabrajam imena, uvijek biti konkretan jer na konkretna pitanja očekujem konkretne odgovore. U ovom slučaju toga nije bilo”, poručio je zastupnik DP-a.

“Iz aviona se vidi koalicija Puljka i Mosta”

Mlinarić je komentirao izbore u Splitu ne kojima je Domovinski pokret okupivši desnicu oko sebe, zajedno sa Hrvatskim suverenistima, HSP-om, Demokratskom kršćanskom stranku ostvario dva vijećnička mjesta za razliku od prošlih izbora gdje nisu prešli prag što je fenomenalan uspjeh Domovinskog pokreta na čelu s kandidatom Arisom Zlodrom.

”Koliko vijećnika je dobio SDP koji je stranka stara 32 godine, MOST koji je imao tri, a sada dva vijećnika? Jedini uspjeh splitskih izbora su nažalost Puljak i Domovinski pokret s našim kandidatom Arisom Zlodrom koji je ostvario fenomenalan rezultat osvojivši dva vijećnička mandata u Splitu! Sad ćemo vidjeti tko će koalirati s g. Puljkom, a već se vidi iz aviona da će to biti MOST koji pokušava preslikati to i na državnoj razini pokušavajući prodati floskulu kako se ideologija treba ostaviti po strani i kako se treba ići u programsku suradnju. Podsjećam, politika je prvo ideologija, a onda sve ostalo!”, izjavio je Mlinarić.

Zaključno Mlinarić je komentirao raspuštanje Sabora od 15. srpnja do 15. rujna, koji također nije radio proteklih 10 dana te će sada dva mjeseca koristiti godišnji odmor.









“Dva mjeseca odmora? Mi ’91. nismo imali dana godišnjeg”

”Pitam vas od čega? Država se bori s inflacijom od preko deset posto, u Europi nam rat kuca na vrata, a mi se raspuštamo dva mjeseca na godišnji odmor. Pitam premijera Plenkovića, Jandrokovića, HDZ: – Zar ne bi bilo primjereno prema hrvatskom narodu raditi ova dva mjeseca, napraviti reforme od zdravstva, poljoprivrede gdje nam glad kuca možda na vrata za šest mjeseci, poskupljenje cijena, energenti.. Ne bi li Sabor trebao izvanredno zasjedati ova dva mjeseca ne koristeći godišnji odmor?”, zapitao se Mlinarić te zaključio:

”Ja sam generacija koja ’91. godine nije imala jednog dana godišnjeg, ’92. nije imala dana godišnjeg i nije mi žao jer sam se Borio za Republiku Hrvatsku. Ne osjećaju li oni potrebu da bi trebali jedan godišnji odmor dat Hrvatskom narodu, povući prave promjene i reforme. Ako sad nije vrijeme, kad se na europskom tlu vodi brutalna agresija Rusije na Ukrajinu, ne bi li sad bio trenutak za konsenzus i prave reforme? Novci nam cure iz proračuna, od ministarstva zdravstva do svih ostalih ministarstava, a oni ne vide da bi to trebalo napraviti. Toliko o ljubavi prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi!”