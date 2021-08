ĆIPE IZMISLIO RATNU PRIČU, ZAPOVJEDNIK OBRANE VUKOVARA MU PORUČUJE: ‘Laž boli gore od četničkog metka! To je sve što imam, oduzimaš mi to na odvratan način!’

Prvi avion JNA u Domovinskom ratu srušen je u Vukovaru 24. kolovoza 1991. godine. Te obljetnice sjetio se i branitelj Vukovara, danas saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe koji je napisao vrlo čitanu objavu na Facebooku koju je “lajkalo” nešto manje od 2.000 njegovih pratitelja na popularnoj društvenoj mreži.

Ćipe je napisao kako je odluku o rušenju zrakoplova donio Ivica Arbanas, zapovjednik ZNG-a za Vukovar, zajedno s Blagom Zadrom pa se onda u detalje prisjetio i svoje uloge u tome: “Nismo dugo čekali. Pojavljuju se dva ‘Galeba 64’ koji su prvo nadlijetali grad i kreću se malo zabavljati pucajući po silosu. Njihova kobna greška. Na trocijevcu sjedi Luka Andrijanić koji smireno čeka zapovijed da počne pucati. Luka je bio pripadnik ZNG i u JNA je prošao obuku baš na protuavionskom topu. Dobro su ga obučili. Kada su avioni ispucali na silos prvu turu, naginju se, okreću i pripremaju se za novi napad. U tom trenutku začuje se naredba: ‘Sad pucaj!’. Luka je pucao i savršeno pogodio. Iz prvog aviona kojega je Luka pogodio odmah je krenuo crni dim i pada negdje oko Negoslavaca. Drugi avion je također Luka pogodio ali je uspio otići prema Srbiji ispuštajući crni dim.

Brzo pakujemo protuavionski top i kačimo ga za tamića. U to vrijeme još nije počeo otvoreni rat s JNA pa je prijevoz toga topa kroz cijeli Vukovar bilo izrazito opasno. Ja sam vozio kamion jer sam imao C kategoriju, a sa mnom u kabini je išao Goran Malinović. Ispred mene je išao Robert Zadro, Božo Bjonda, Jankus, Mile i Baćo. Iza mene je također išao auto pun pripadnika ZNG-a. Top smo uspješno odvukli u vukovarsku gimnaziju gdje su gardisti bili smješteni”, ispričao je.

Arbanas: Nisam se konzultirao sa Zadrom

No, unatoč svim silnim komentarima i “lajkovima”, njegova objava nije baš svima sjela. Točnije, reagirali su spomenuti Ivan Arbanas, tada zapovjednik obrane grada te zapovjednik ZNG-a za vezu, kasnije i Arbanasov zamjenik, Ivan Anđelić Doktor.

“Odakle vam takve dezinformacije i uopće hrabrost objaviti iste, lažno se predstaviti kao direktan sudionik događaja a u istom vas kao zapovjednik nisam ni vidio ni čuo a kamoli da ste sudjelovali?”, upitao se Arbanas koji je tada bio zapovjednik obrane grada i ZNG-a. Arbanas je demantirao da se o odluci konzultirao s Blagom Zadrom, kao i to da je Ćipe sudjelovao u akciji rušenja zrakoplova. “Članovi posade protuzrakoplovnog topa bili su Antun Bekčević, Zvonko Hincak, Josip Jakobović na čelu sa pokojnim Lukom Andrijanićem koji je bio zapovjednik PZO-a i koji je upravljao istim. Oni su jedini ljudi uz mene i Ivana Anđelića Doktora koji mogu i imaju pravo pričati o ovom događaju kao živi svjedoci i sudionici tog događaja”, naglasio je.

“Degutantno je da netko u vaše ime prepričava ili zna što ste vi radili bolje od vas samih! Stvarno ne znam koje su mu namjere, koji je cilj i svrha objave. Pored živih ljudi tako izokrenuti stvari… “, ispričao nam je u nevjerici Arbanas i potom prepričao okolnosti rušenja neprijateljskog zrakoplova.

“Nije naš Luka šetao po Vukovaru pa su došli avioni i da je on onda to na brzinu izveo. Meni je žao zbog ove objave, ali mi, akteri događaja, to moramo demantirati. Pozvali smo Ćipu preko društvenih mreža, rekli mu “nemoj to raditi”, ali ako objava ima 1.000-1.500 pregleda, a on istovremeno briše komentare onih koji ga upozoravaju, onda više nemamo što razgovarati. Ćipe ima svoj ratni put, to je sve u redu, ali nećemo dopustiti da se pojavi laž bez obzira tko je izrekao. To nam nije bitno. Gospodo, nas zanima samo istina, ma kakva bila”, dodao je.

Ne dopuštam Ćipi da iskrivljava povijest

Potom nam je Arbanas prepričao okolnosti rušenja zrakolova. Vrijeme donošenja odluke iznimno je bitno, naime branitelji Vukovara tada nisu smjeli ići u otvoreni sukob s JNA, a odluka o djelovanju u potpunosti se s time kosila.









“Ja, kao zapovjednik obrane i gardijske bojne, bio sam najodgovornija osoba koja je donijela tu odluku. Svjestan sam bio da sam mogao odgovarati radi toga, predsjednik Tuđman kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga je mogao povući konzekvence i ukloniti me s dužnosti. No, već 31.8. je na prijedlog ministra obrane Luke Bebića pohvalio je odluku da se djeluje po zrakoplovima.”

“Nije to išlo tek tako. Ja sam taj dan, nakon još jednog raketiranja moje baze na Opatovcu – a to je trajalo već mjesec dana – nazvao kapetana Ćurčina, zapovjednika kasarne JNA u Vukovaru, i rekao: ‘Slušajte, kapetane Ćurčin, sad razgovarate sa mnom, Merčepa više nema, ja sam odgovoran za sve snage, i ovakva je stvar. Od jutra nas raketiraju, ubijaju i ranjavaju ljude, uništavaju hrvatsku imovinu. Ako to opet naprave, ja ću ih zaustaviti, djelovati po njima, a vi to prenesite kome god hoćete‘. Mislio sam da će to uroditi plodom, međutim, u poslijepodnevnim satima zvali su me iz zapovjedništva štaba, iz Operativne zone Osijek, i dojavili da su avioni krenuli prema nama. Žurno sam zvao mog zapovjednika veze Ivana Anđelića – bio sam tek osam-devet dana zapovjednik – i pitao kakva je situacija. Kažem mu, ‘zaprijetio sam Ćurčinu da ću djelovati po zrakoplovima, idu k nama, kažite mi imamo li s čime odgovoriti da to ne bude prazna prijetnja’. ‘Imamo’, rekao mi je Anđelić, ‘i posadu, zapovjednika, top, municiju, sve je spremno’. Pretpostavili smo da će meta biti silos, trebalo je izabrati mjesto gdje ćemo postaviti top. Trebali smo ga postaviti u Borovo naselje i obavijestiti Blagu Zadru da ćemo tuči iz njegovog sektora. Anđelić mi je rekao da mora hitno ići na Opatovac, da imamo prekide veze kako su raketirali bazu, da mora vidjeti kakva je situacija, ima li ranjenih, poginulih. ‘Imaš ovdje Josipa Jakovića, on najbolje poznaje grad’. Rekao sam dečki, idemo, javite Zadri, zauzimajte položaj, ja dolazim za vama.

Nazvao sam Zagreb, zapovjedništvo ZNG-a, htio sam javiti da ću poduzeti radnje rušenja zrakoplova ako dođu. Javio mi se netko, ne znam tko je, bila je subota popodne, nije shvaćao pola toga što govorim. Prekinuo sam vezu jer sam već donio odluku u sebi i krenuo prema Borovu. Taman je posada išla od Blage i krenula, izabrali su jednu livadicu prema dnu Bosanske ulice i pripremili top. Ostalo je povijest”, ispričao je Arbanas.

“Došla su četiri ‘galeba’, išli su oko silosa, kad su bili na nekih 800 metara visine iznad šume Đergaj dao sam Luki zapovijed. Bio je spreman, opalio je po prvom, vidjelo se da municija ulazi u zrakoplov, kida mu komade, drugi zrakoplov je okrenuo, dobio je i on.. Taj prvi zrakoplov pao je između Pačetina i Bršadina, Srbi su odmah priznali da je pao, drugi je prisilno otišao… Nitko osim garde nije sudjelovao u toj priči, ni u jednom trenutku rezervni sastav – u kojem je bio Ćipe – nije u tome sudjelovao. Neki su promatrali, bio je tu i sin od Blage, ali nisu znali što radimo”, naglasio je.









“S tom pričom Blago Zadro nema nikakve veze, s time rezervni sastav nema veze, ovo je priča ZNG-a, mene kao zapovjednika obrane i garde i moja je odgovornost da se ona potegla. Zato ne dopuštam Ćipi ni bilo kome da iskrivljava povijest. Sram ih može biti, ako već prenose što su čuli, nek’ prenose istinu i nek’ se potrude pitati ljude koji su bili tamo”.

“Laž boli gore od četničkog metka, mi smo kao mladi ljudi ušli u to, ja sam imao 23 godine kad sam preuzeo gardu i grad, nisam mogao izlaziti, tulumariti, moja mladost je prošla u ratu. To je sve što imam, to su moji tulumi, moji izlasci, i to mi oduzimaš na jedan odvratan način. To neću dopustiti”.

Anđelić: Dezinformacije su krenule nakon serijala ‘Heroji Vukovara’

Čuli smo se i s Ivanom Arbanasom Doktorom koji je Ćipi poručio da uvaljuje u blato pokojnog generala Blagu Zadru koji si tog dana ni u izjavi za HTV nije pripisao zasluge za rušenje aviona. Pojasnio nam je da ovo nije prva laž o rušenju aviona u Vukovaru te za se dezinformacije krenule nakon serijala “Heroji Vukovara” kad su Marko Babić i Mirko Brekalo ispričali svoju verziju priče.

“Mi smo to demantirali u medijima, ali na žalost cijela Hrvatska je u dokumentarnom filmu čula čistu laž. Blago Zadro nikad u životu nije izjavio da je zaslužan za rušenje zrakoplova! Pa Arbanas je odgovarao za sve, mogao je platiti glavom zbog toga jer smo imali izričitu zapovijed da ne smijemo pucati na jugovojsku jer samo čekaju povod da uđu u rat. Do tada su samo glumili tampon zonu, stajali između dvije strane uvijek pucajući po nama. I vidite da je to povijesna istina, toliko bitna, i da to netko ide lažirati. Oni pričaju kako je Blago rekao, Blago s time nije imao veze, niti zapovjednu odgovornost nad Lukom jer Ivica je bio zapovjednik obrane i grada. Naveli smo ovih šest ljudi koji su sudjelovali u akciji koji su to učinili po naredbi Arbanasa. I tko ima pravo pričati o onome u čemu nije sudjelovalo!

Ovo što je Ćipe naveo, da su Blago i Arbanas skupa donijeli odluku. Kome magliš? Zašto lažirati povijest? Tko si ti, čovječe? Bio si vojnik pričuvnih snaga, mi smo bili profesionalna vojska, i ti sad šalješ poruku da si iz Vukovara, Borova Naselja, Trpinjske ceste, da ste vi sve, mi ništa. Pa mi smo bili nadređeni svima u Vukovaru. Preko nekih stvari ne može se prijeći, to su povijesne činjenice.

Istina je samo jedna, on je zna, a ja se mogu samo pitati što tek priča kad nije u medijima. Valja misli ‘ja sam saborski zastupnik, imam autoritet pričati o braniteljima, znam sve akcije’. Pa dijete moje, bio si vojnik, pričaj svoja djela, što si bio, što si radio, a ne tuđa”, poručio mu je Anđelić.