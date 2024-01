Ćipe ima dokumente: ‘Znamo tko je ubio djeda Luke Modrića’

Autor: Dnevno.hr

Stipo Mlinarić, predsjednik Centra dr. Ivana Šretera i saborski zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije ispred Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, povodom predaje nove kaznene prijave Centra dr. Ivana Šretera DORH-u.

Mlinarić je uvodno istaknuo da je u DORH-u predao nadopunu kaznene prijave za operaciju Vukovar koja je predana pred mjesec i pol dana, a sastavio ju je odvjetnički ured Berislava Živkovića. Nadopuna je za dvanaest oficira JNA, a od prije ih je pedeset i dva. Ukupno, riječ je o šezdeset i četiri oficira JNA, a sve je predano s popratnom dokumentacijom.

”Centar dr. Ivana Šretera sada se seli na područje Benkovca, Obrovca i Knina. Ovo nema veze s izborima, to bih želio naglasiti. Kaznena prijava za dalmatinsko zaleđe, gdje su počinjeni stravični zločini koji nisu procesuirani, će biti podnesena tek u desetom ili jedanaestom mjesecu. Nikakve veze s izborima ovo nema. Ovo ima veze s pravdom, ovo ima veze s neprocesuiranim ratnim zločincima, koji nisu procesuirani u ovoj zgradi iza nas trideset godina, a mogli su biti”, istaknuo je Mlinarić.

Imamo dokumente o tome

”Vidjeli smo da je jučer podignuta kaznena prijava za jednog od počinitelja ubojstva djeda Luke Modrića. Mislim da je i Centar tu doprinio, jer su oni znali da i mi imamo te dokumente. I to će biti obuhvaćeno širokom kaznenom prijavom kakvu je Berislav Živković sastavio i za istočnu Slavoniju. Bit će obuhvaćeni svi pa i onaj koji je počinio to zlodjelo. Imamo dokumente o tome tko je ubio na kućnom pragu djeda od Modrića”, poručio je Mlinarić.

Mlinarić je naglasio da Centar neće stati. ”Centar je angažirao dva odvjetnička ureda. Jedan je od Berislava Živkovića. Ovo je već deveta kaznena prijava Centra dr. Ivana Šretera. Drugi odvjetnički ured koji će ovaj mjesec sastaviti kaznenu prijavu, na kojoj se radi preko osam mjeseci, ured je gospodina Ive Farčića koji je bio i u timu Ante Gotovine i vrlo dobro zna tematiku ratnih zločina i to što je procesuirano, a što nije”, dodao je.

Nije nikad kasno za pravdu

Mlinarić je najavio da će novinari biti pozvani u Hotel International gdje će Ivo Farčić obrazložiti veliku kaznenu prijavu. ”Sve što se radi, radi se s dokumentima, i to s njihove strane. Puno ljudi mi se javlja u Centar dr. Ivana Šretera sa stravičnim pričama, ali, nažalost, to odvjetnicima ništa ne vrijedi bez dokumenata. Kad imamo dokumente onda se može uzeti i izjava svjedoka, snimiti i predati u DORH. Cilj ovoga svega nije mržnja, nije osveta, ovo je pravda. Pravda nije zadovoljena. Ljudi koji su pokrenuli rat, koji su počinili stravične zločine, nažalost nisu procesuirani”, naglasio je.

Mlinarić je dodao da su oficiri obuhvaćeni kaznenom prijavom za istočnu Slavoniju živi. ”Nitko mi ne može reći, ni političari ni itko drugi da je prekasno za nešto. Da nije prekasno pokazuje suđenje Vojislavu Mediću koje se u ovom trenutku odvija na Županijskom sudu u Osijeku. On je bio ispitivač u logoru i major KOS-a. Nije nikad kasno za pravdu. Ratni zločin ne zastarijeva. Centar dr. Ivana Šretera će gledati da se procesuira sve što se bude moglo procesuirati”, dodao je.









”U konačnici, cilj mi je da pokrenem institucije poput DORH-a, ali i političare koji ne rade ono što treba, a pogotovo Ministarstvo branitelja. Kad smo odnijeli tu kaznenu prijavu, nitko me nije pozvao, ni resorni ministar ni kojeg bi to itekako trebalo zanimati, a to je Tomo Medved. Da ne govorim da Andreja Plenkovića nije pitao ‘što vi to radite, što ste napravili, što možemo mi pomoći?’. Ne, to je za njih ne-tema”.









”Čovjek kad izgubi dom, on postaje beskućnik, ali opet je čovjek. Čovjek kad nema svoj grob, on kao da nije ni postojao. Mi imamo preko tisuću ljudi koji nemaju svoj grob. Ti ljudi to nisu zaslužili. To je minimum minimuma što je hrvatska država morala učiniti: pronaći te ljudi, dostojanstveno ih pokopati, da obitelji imaju svoj grob” zaključio je predsjednik Centra dr. Ivana Šretera, Stipo Mlinarić.