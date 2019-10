‘ČETNICI SU NAS NATJERALI U MINSKO POLJE’! IVAN MUJIĆ ZA DNEVNO: ‘U tom polju poginulo ih je 20. Evo kako sam ja preživio’

Zločin u Lovasu jedan je u nizu mnogobrojnih koji su se odigrali na hrvatskom tlu tijekom Domovinskoga rata.

Okrutna ubojstva, torture, bijela traka na rukama Hrvata kao znak raspoznavanja i nacionalne pripadnosti, mučenja i silovanja žena, prisilni rad, jedan su dio strahota koje su preživjeli mještani Lovasa, koji su nakon toga protjerani. Izuzev činjenice da je u toj općini zvjerski i na posebno okrutan način ubijeno 87 Hrvata, Lovas se izdvaja i kao mjesto koje je poslužilo za realiziranje sulude, srpske ideje čišćenja minskog polja tijelima nesretnih mještana koji su natjerani kroz njega proći.

“Rekli su nam da idemo brati grožđe”

Stravično iskustvo hodanja po minskom polju, s nama je podijelio samo čudom preživjeli Ivan Mujić koji je, unatoč protoku vremena, zapamtio i najsitniji detalj toga dana:

“Sve pamtim, ali je teško opisati i dočarati… Najprije su nas dan prije tako porobljene poredali u jedno dvorište u kojem su nas neprekidno tukli, mučili i boli noževima. A onda su nas naglo postrojili u dvije kolone i rekli nam da idemo brati grožđe. Putem su ubili Boška koji nije mogao brzo hodati, usporavao ih je”, prisjetio se najtežeg dana u svom životu Ivan Mujić.





Naš sugovornik kaže kako nisu znali što ih uistinu očekuje, sve dok nisu došli pred polje:

“Bilo nas je 51… Natjerali su nas da zauzmemo širinu polja, primimo se za ruke i nogama glumimo ‘košnju’. Tada smo ugledali ukopane mine i zaustavili se. Međutim, četnici su cijelo vrijeme bili na sigurnoj razdaljini i držali nas na nišanu. Pitali su nas ‘zašto ste stali?’ Kada su shvatili da ne želimo dalje, jedan četnik se zaletio i gurnuo jednog od nas… Jasno sam vidio kako pada na minu i aktivira je, a oni su nam istodobno počeli pucati u leđa”.

Mujić se prisjeća nesnošljive buke, dima, vriskova i krvi.

Držeći se za ruke, poginulo ih je 20

“S jedne strane minsko polje, s druge poludjeli četnici koji nas u njega tjeraju. Nisam imao izbora, bacio sam se unatrag i pao potrbuške. Osjetio sam kako se ispod mene stvara krvava lokva jer su me geleri u potpunosti izrešetali.”

U minskom polju život je izgubilo 20 Hrvata, a Ivan Mujić je iz svega izašao živ, ali s najtežim ozljedama:

“Izrešetana mi je cijela lijeva strana, plućno krilo, tanko i debelo crijevo… Nas preživjele potrpali su i odvezli u Šid u Dom zdravlja… Tamo su nas tako izranjavane i krvave vrijeđali, a ja kao najteže ozlijeđen operiran sam tek 19-tog u Sremskoj Mitrovici”, dijeli s nama traumatičan događaj sugovornik iz Lovasa.

Teški invalid

Iako ima teške povrede trbušne šupljine i vitalnih organa, Mujićeva invalidnost procijenjena je na samo 50%:

“I meni je to čudno, ta procjena napravljena je u Rijeci…No, meni je to manje bitno. Preživio sam i nastojim što kvalitetnije provesti ostatak života. Svaki dan prolazim kroz Lovas, gledam mjesta zločina i susrećem žrtve kao i njihove obitelji. Zarekao sam se da ću pričati o tome. Ali istovremeno, uključio sam se u zajednicu i aktivirao na području naše općine. Smatram da je to najbolji način da se normalno nastavi sa životom”, kazao je za kraj čovjek koji je preživio jedan od najstrašnijih zločina iz Domovinskog rata.