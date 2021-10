ČESTITKE, VOJNIČE! General Ante Gotovina danas slavi 66. rođendan

Autor: Snježana Vučković

Na današnji dan, 12. listopada 1955. u Tkonu na otoku Pašmanu, rođen je hrvatski general Ante Gotovina. Otac Milan bio je dalmatinski ribar, a njegova majka Ana na pomalo tragičan, ali hrabar način izgubila život 4. ožujka 1959., štiteći djecu od eksplozije mine kojom se u blizini kuće lomio kamen. Obitelj se iz Pašmana preselila u Pakoštane, a brigu o djeci preuzela je teta Marija Miočev.

U dobi od 17 godina Gotovina postaje pripadnik francuske Legije stranaca, a svoju vojničku karijeru nastavio je i tijekom 90-tih kada se vraća u Hrvatsku kako bi se uključio u obranu rodne zemlje.

Distanciran od aktualne politike

Osim svojih vojnih dostignuća, Gotovina se izdvaja i po svojevrsnom križnom putu kojega je prošao nakon rata odlaskom u haški zatvor, a onda i po napadima koji na njega vrlo često dolaze iz braniteljskih redova. Generalu se zamjera njegova distanciranost od aktualne politike, politička neodređenost i slaba angažiranost oko borbe za prava branitelja. No…

Gotovinina šutnja i distanca koja često iritira domoljube ili one koji se tako nazivaju, odlika je svakog istinskog vojnika. A on to jest, jer se dobro naratovao i prije rata u Hrvatskoj. Slobodno se može zaključiti kako general možda i nije najveći domoljub (barem se patriotskim izjavama ne razmeće po javnosti), ali vojnik zasigurno jest.

Vojnička karijera

Ono što Gotovinu razlikuje od ostalih hrvatskih vojnika njegovo je znanje stečeno u Legiji stranaca kojoj je pristupio sa 17 godina. Služio je u 2. padobranskoj pukovniji. Sudjelovao je u vojnim operacijama u Čadu. Nakon petogodišnjeg staža u francuskoj vojsci stekao francusko državljanstvo. Nakon prestanka službe u Legiji stranaca ostaje povezan s francuskim obavještajnim službama, te obučava u Gvatemali pripadnike paravojnih postrojbi koji su se borili u građanskom ratu. Pet godina francuske vojske u kojoj se Gotovina istaknuo kao vrlo dobar, učinilo je svoje, a motiv njegova povratka u ratnu Hrvatsku zasigurno je bio ljubav prema Domovini. No, ne i jedini. Znao je da će biti koristan, znao je da je vrhunski vojni strateg, znao je da će ga vojska slušati kad zagrmi. I u tome je najbolji. U ratovanju… Ne u hrvatstvu.

Ono što je Gotovina kazao na Trgu bana Jelačića misli i danas: “Zaboravimo na rat, okrenimo se budućnosti”. Godine “staža” u ćeliji donijele su mu zrelost, a stav vojnika smirenost i niti malo ljutnje i ogorčenosti. Ante Gotovina danas je uspješan poslovni čovjek čija tvrtka Pelagos net farma iz godine u godinu bilježi uspješan financijski rast i broj zaposlenih.