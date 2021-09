BUSOVAČA ODAJE POČAST: Čak 217 branitelja ovoga kraja poginulo je za slobodu

Autor: S.V.

Na spomen obilježju Križ na Žegi u naselju Polje, općina Busovača, 5. rujna, služena je sveta misa zadušnica, te su položeni vijenci i upaljene svijeće za poginule branitelje.

Misu je predslavio župni vikar fra Ivica Matišić.

“Okupili smo se kako bi se molili za naše drage pale branitelje, za one koji su dali svoje živote braneći ove prostore. Ovom svetom misom šaljemo gestu da ih nismo zaboravili i želimo pokazati da su oni i dalje dio naših života. U našoj Busovači imamo puno ovakvih susreta i svetih misa gdje slavimo za pale branitelje. To je pokazatelj da nam je stalo do tih ljudi i da ih nismo zaboravili. Nastojmo i ovom svetom misom pokazati da ih nećemo zaboraviti”, kazao je fra Matišić.

Brojne busovačke žrtve

Prošle je godine mise za pale branitelje vodio fra Božidar Štrkalj, a jednom takvom prigodom podsjetio je na broj žrtava ovoga kraja:

“Devetnaest momaka, ljudi dalo je svoje živote da bismo mi mogli slobodno živjeti na ovim prostorima: Jedinko Vujica, Franjo Prusac, Gabrijel Vujica, Mladen Milinović, Jozo Milinović, Ivo Šušnja, Jozo Krišto, Branko Kegelj, Dragan Akrap, Marinko Puljić, Nikica Livančić, Marinko Blažević, Anto Bošnjak, Anto Katava, Jozun Blažević, Dragan Šteko, Jozo Blažević, Dušan Lukić i Mirko Čavara. Uz ovih devetnaest, iz Polja je bilo još 60 teže i lakše ranjenih i zarobljenih, a 217 iz Busovače koji su dali svoje živote za obranu naše slobode na ovim prostorima”, podsjetio je fra Štrkalj.