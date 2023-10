Burno su reagirali: Pitali smo heroje je li u redu da branitelj za silovanje dobije minimalnu kaznu

Autor: Snježana Vučković

Slučaj 54-godišnjaka koji je zbog seksualnog zlostavljanja kćeri svoje nevjenčane partnerice dobio dvije i pol godine zatvora, zatresao je hrvatsku javnost. Naime, počinitelju je propisana kazna niža od zakonskog minimuma jer mu je kao olakotna okolnost ubrojena činjenica da je bio sudionik Domovinskog rata.

Podsjetimo, riječ je o bivšem pripadniku specijalne policije u čijem je obrazloženju nepravomoćne presude navedeno je da je “u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995.”, te da je “nositelj Spomenice Domovinskog rata i medalje Oluja”.

Pravni stručnjaci: “Olakotne okolnosti treba objasniti”

Neki pravni stručnjaci smatraju kako si ovakve sudske odluke višestruko štetne. Primjerice, odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić smatra da se sudjelovanje u Domovinskom ratu ne treba ukinuti kao olakotna okolnost, no tvrdi da bi bi suci svaku olakotnu okolnost na osnovu koje umanjuju kaznu trebali detaljno objasniti.

“U presudi se olakotne i otegotne okolnosti samo nabroje, bez ikakvog obrazloženja. Neke su postale opće, pa ih se doslovno samo ponavlja u presudama”, kazao je za N1 dodajući da sudjelovanje u Domovinskom ratu npr. ne može biti olakotna okolnost u kaznenim slučajevima ratnih zločina.

Ovakve odluke ne samo da teško padaju žrtvama i njihovim obiteljima, već vrlo ružnu etiketu lijepe i samim hrvatskim braniteljima koji su, u pravilu, zgrožen i ovim zakonskim mogućnostima. U razgovoru s nekima od njih, doznajemo kako su složni oko toga da se sudjelovanje u Domovinskom ratu u samo iznimnim slučajevima može koristiti kao olakotna okolnost. Ima i onih koji bi tu mogućnost – u potpunosti zabranili:

Samoborac: “Kakva olakotna okolnost?”

“Kakva olakotna okolnost? Pa, sudjelovanje u Domovinskom ratu bila je moja dužnost! Ja sam se borio prvenstveno za slobodnu Hrvatsku, ali i pravnu državu u kojoj bi pred zakonom svi bili isti. Mi, branitelji, nemamo nikakvo pravo na olakotne okolnosti! Tek kad na sudovima zakon bude vrijedio za siromašne i bogate isto, za civile i branitelje isto, tek ćemo onda postati pravna država”, jasan je Nikica Burić Samoborac, slavni branitelj Vukovara.

Sudskim odlukama koje hrvatskim braniteljima zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu “idu na ruku”, zgrožen je i Stipo Mlinarić Ćipe, bivši hrvatski branitelj, zatočenih srpskih logora i saborski zastupnik:









Ćipe: “Ja bih mu dao maksimalnu kaznu”

“Strašno. U konkretnom slučaju, ja bih ovom silovatelju dao maksimalnu kaznu. Ako si bio hrvatski branitelj, a to koristiš na sudovima kao olakotnu okolnost za tako gnjusan zločin, nikada suštinski niti nisi pripadao u braniteljske redove. Da se mene pita, dao bih mu duplu kaznu. Suci moraju ispitati okolnosti događaja, jer jedno je ako kod nekog branitelja ‘proradi PTSP’ pa verbalnim ili fizičkim nasiljem odgovori na neke provokacije, a silovanje je nešto sasvim drugo”, ljut je Ćipe.

On dodaje da su mu općenito neshvatljivi određeni ustupci sudionicima Domovinskog rata:

“Nije mi se jednom dogodilo da pred šalterom čekam u kilometarskom redu, pa se nađu ljudi koji mi dobace ‘ti si branitelj, ne moraš čekati’. Ne pada mi na pamet izdvajati se od hrvatskih građana samo zato što sam ratovao. Sudjelovanje u Domovinskom ratu bila je moja dužnost, ali i moj izbor.”









Markuš: “Ovo je zlo, ili si čovjek ili nisi”

Za Damira Markuša, bivšeg pripadnika HOS-a poznatog po ratovanju u Vukovaru – nema dvojbe:

“Nitko u ovakvim slučajevima ne bi smio imati olakotnu okolnost. Nitko. To čak nema veze sa statusom hrvatskog branitelja. Ili si čovjek, ili nisi. Ovo je zlo. Najstrožije bih kaznio ovakve počinitelje, pa da je u ratu bio ne znam kakav heroj. Zakon je otvorio ovu mogućnost smanjenja kazne, a odvjetnici to koriste. Na kraju, ispaštamo mi branitelji o kojima se priča kao o nedodirljivoj skupini koja pod krinkom zakona radi što hoće. Nismo to tražili i to treba mijenjati.”