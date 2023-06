BRIGADA NASTALA OD RADNIKA BRODOGRADILIŠTA! ‘Škversku bojnu’ Srbi su zvali zloglasnom: Mladiću i Martiću pomrsili račune

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Od ‘škverske bojne’ iz splitskog brodogradilišta i postojećih satnija, 1. lipnja 1991. godine u Kaštel-Sućurcu osnovana je splitska 114. brigada “Škorpioni”. Zbog prvenstveno radnika brodogradilišta koji su se našli u njenim redovima, ova je brigada interno nazivana i “radničkom”.

Nakon osnivanja prva dva mjeseca su protekla u prikupljanju oružja i opreme pa je do kraja srpnja 1991. godine sakupljeno 620 komada uglavnom pušaka M-48. Napola opremljena s pripadnicima odjevenim u različite uniforme koji su na smjenama razmjenjivali oružje, brigada zauzima položaje na području Drniša i Svilaje, a potom odlazi u Vrliku sa ciljem deblokade Kijeva. Krajem listopada 1991. omiška bojna je upućena u opkoljeni Dubrovnik i to je bila prva postrojba Hrvatske vojske upućena kao pomoć izvana.

Sa škvera na bojišnicu

Početkom veljače 1992. godine 1. bataljun škver izlazi iz sastava 114. brigade i čini temelj ustrojavanja 158. brigade HV-a, a sredinom 1992. godine 4. bojna preimenuje se u 1. bojnu. Brigada u travnju 1992. godine sudjeluje u obrani doline Neretve za vrijeme operacije Sutjeska 2 zbog čega je zapovjednik Južnog bojišta general zbora Janko Bobetko Izvidničku desetinu omiške i trogirske bojne predložio za pismenu pohvalu.





Do kraja rata sudjeluje u operacijama Peruča, Maslenica, Zima 94, Ljeto 95, Oluja. Preustrojem HV-a 30. lipnja 2000. godine, 114. brigada je ušla u sastav nove 625. brigade HV-a, a najveći dio ljudi je demobiliziran Kroz brigadu je prošlo 7900 ljudi, a 88 pripadnika je poginulo ili preminulo, a više stotina bilo je ranjeno.

Hrabru ekipu sa škvera pohvalio i Tuđman

Jedan od značajnijih događaja u kojoj je ova brigada odigrala veliku ulogu na Petrovom Polju u siječnju 1992. godine. Bio je to dan s kojim je trebalo započeti primirje, no dan su obilježili žestoki napadi neprijatelja uz detonacije i eksplozije. Tog jutra general Ratko Mladić koji je osobno zapovijedao srpskim postrojbama na tom bojištu, dao javno obećanje kako će večerati u Unešiću, a Mile Martić poručio je mještanima Muća kako će pred njihovom školom “okrenuti janje”. No, 114. brigada pomrsila im je račune, pa je zbog žestokog otpora neprijatelj potpuno poražen, a od toga trenutka Škorpioni su nazvani “zloglasnom brigadom”.

Brigada je odlikovana Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njezinih pripadnika u Domovinskom ratu, a dr. Franjo Tuđman osobno ju je pohvalio.