BRANITELJSKI SVIJET U SUZAMA! UMRO JE POZNATI HRVATSKI KOMANDOS: Evo što nam je ne tako davno pričao Hus

Autor: Snježana Vučković

Po braniteljskim grupama se u nevjerici dijele posljednje riječi i pozdravi upućeni Samiru Huskiću – Husu.

Ovaj hrvatski branitelj malo je kome bio nepoznat, a današnja vijest o njegovoj preranoj smrti uzrokovanoj, navodno, infarktom, duboko je potresla sve one koji su ga poznavali.

Samir Huskić – Hus, u nekoliko je navrata govorio i za naš portal, a u spomen na njega, izdvajamo iskustva koja je doživio kao komandos:

Hrvatski komandosi iznikli su iz 1.Hrvatskog Gardijskog Zdruga, i bilo je jasno da je riječ o izbirljivoj postrojbi čiji su dril, po uzoru na američke, mogli proći samo rijetki.

“Ispitivanje mentalne i fizičke snage bilo je do krajnjih granica izdržljivosti”, kazao je tada Hus i prisjetio se osvajanja Šator planine u BiH. Priložio je i fotografiju.

Što se same obuke tiče, Hus je tvrdio da to nije bio običan dril, nego ubijanje u pojam.

“Dril je kad s punim rancem po vrućini trčiš 20 km, na primjer. To je uobičajeno i izdržljivo, to je samo stvar fizičke spremnosti uz ekstremne uvjete. Ali mentalni dril, e to neću nikad zaboraviti. Primjerice, prilikom obuke za morski desant, u moru smo bili po 12 sati na dan. A onda te na obali instruktor gazi po trbuhu više puta dok ne počneš povraćati iako nisi pošteno jeo 50 dana. Nakon svega, vezanih ruku i nogu baci te u more, pa se koprcaš i plivaš kao tuljan”, rekao je Hus i dodao:

“Hrana je dolazila rijetko, znali smo gotovo ništa pojesti i po 40 dana. I onda, ručak dobiva je jedan po jedan… Mi ostali morali smo gledati u tog koji jede, čekati da on završi, onda bi ručak dobio sljedeći i sve tako dok ne dođeš na red. To je stvarno bilo teško, trebalo je imati jake živce da suborcu ne otmeš batak iz ruke. To pamtim baš kao maltretiranje.”

Dio obuke bilo je i učenje šivanja i saniranja rana:

“To smo radili na životinjama, svinjama, kokošima… Ali, uz to smo se morali prskati i mazati životinjskom krvlju pa zaleći u visoku travu u kojoj je leglo komaraca. U toj travi te natjeraju da se dodatno oznojiš jer moraš napraviti jedno 100 kolutova naprijed. Tko samo dio toga nije bio u stanju, nije mogao proći obuku”.

Samir Huskić – Hus bio je suprug i otac dvoje djece, a o njenom sprovodu objavit ćemo čim se odredi datum.