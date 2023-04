BRANITELJIMA OD SRPNJA VEĆE MIROVINE! Njih preko 63 tisuće zadovoljno trlja ruke

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Gotovo 100 tisuća umirovljenika koji su mirovine ostvarili po posebnim propisima od 1. će srpnja dobiti više mirovine, a to će se uvećanje i udvostručiti od 1. siječnja iduće godine.

Tim će se datumima, donosi Večernji list, prvo prepoloviti, a onda i potpuno ukinuti umanjenje mirovina koje je zbog krize koja je u pitanje dovela održivost državnog proračuna 2010. uvela vlada Jadranke Kosor.

Umanjenjem od ukupno 10 posto svoj doprinos održanju državnih financija od tada su davali svi čije su po posebnim propisima ostvarene mirovine prelazile 3500 kuna, odnosno 464,53 eura, s tim da umanjena mirovina nije smjela biti manja od tog iznosa.





Među “povlaštenima”, i one braniteljske

“Povlaštene mirovine” Vlada je ponovno umanjila 2014. godine, za premijerskog mandata Zorana Milanović, no to je umanjenje zakonom imalo rok trajanja do izlaska iz recesije, a to se dogodilo 2017. godine.

Unatoč gospodarskom rastu, umanjenje mirovina viših od 3500 kuna ostalo je sve do danas, a među onima čije su mirovine umanjivane je i više od 63.000 hrvatskih branitelja. Njima će se od 1. srpnja isplaćivati više mirovine za pet posto, a s 1. siječnja 2024. i svih 10 posto umanjenja koje njihova primanja zahvaća punih 12 godina.