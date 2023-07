Branitelji prelomili: General Marinko Krešić kazneno prijavljen, javio se i ratni zapovjednik Škabrnje

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Riječi koje je general Ljubo Ćesić Rojs javno izrekao u emisiji Bujica, još uvijek odzvanjaju u glavama svih onih koji su ih čuli.

Sudeći po brojnim reakcijama, Rojsa su mnogi čuli, a mnogi mu i povjerovali jer je protiv predsjednika Hrvatskog generalskog zbora Marinka Krešića – predsjednik UHBDR ’91. Mladen Pavković podnio kaznenu prijavu.

Podsjetimo, “ratno stanje” s Krešićem koji je najprije bio nazočan na druženju sa spornim bošnjačkim generalom Džemalom Merdanom, a potom i izbacio Ljubu Ćesića iz udruge, Rojs je nastavio medijskim putem navodeći brojne detalje iz Krešićeva životopisa koje smatra spornim.





Branitelji Rojsu pružili potporu

“Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata91. (UHBDR91.) u suradnji s drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata daje punu potporu umirovljenom generalu Hrvatske vojske Ljubi Ćesiću Rojsu u raščišćavanju (ne)rada Hrvatskog generalskog zbora (HGZ), a predsjednika ove udruge generala Marinka Krešića”, navodi Pavković dodajući kako se 29, rujna ove godine mora pojaviti na ročištu na kojem će se odlučiti hoće li tužba biti prihvaćena ili odbijena.

“Vjerujemo da će državne službe, poput policije, DORH-a, Uskoka i drugih, pomno istražiti sve izrečene navode, tim prije što Rojs želi da ga odmah pozovu kao svjedoka koji će im predati svu prijeko potrebnu dokumentaciju.

Dakle, vrijeme je da se i kod pojedinih hrvatskih generala krene u akciju, a ne da se samo progone pojedini hrvatski ratni zapovjednici i vojnici koji činove i materijalna dobra kakva ima Krešić mogu samo sanjati.”

Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić, također je zbog svega iznimno ogorčen:

“U ovoj udruzi ima časnih i poštenih ljudi, istinskih hrvatskih branitelja. To nitko ne može osporiti. Međutim, u zadnje vrijeme, poglavito, o pojedinim članovima te udruge, koja se htjela nametnuti braniteljima kao nekada SUBNOR partizanima i komunistima, čuli smo i čitali da su ovu organizaciju preuzeli pojedinci poput generala Krešića čiji se diskutabilan životopis mora istražiti”.

Miljanić: “Treba časne ljude vratiti u zbor”

Miljanić je naglasio kako “ovu sramotu od generalskog zbora” što prije treba očistiti i na njihovo čelo dovesti časne i poštene bivše ratne zapovjednike koji bi se zapitali zašto u Hrvatskoj još uvijek oko 60 tisuća branitelja živi na rubu siromaštva i nije zaposleno. Ljut je i na način na koji je Rojs izbačen iz HGZ-a:

“Kako ih nije sram. Nisu dozvolili ni da se brani, kao u komunizmu, nakon II. svjetskog rata. No, to što tamo

nije u redu najbolje su izrekli oni koji su ga napustili, poput generala Ivana Tolja, Andrije Hebranga, Ademija, Ćuka, Domazeta Loše, Sačića, Kapulara, Glasnovića, Šiljega, Primorca i drugih. Oni su na vrijeme shvatili kakvo je to društvo. Taj nesretni Krešić sa svojim nekim članovima neprestano obilazi najviše državne institucije, pretpostavljam zbog financija, a trebao bi u ime ove braniteljske udruge obilaziti hrvatske branitelji, pitati ih kako žive, zašto i oni nemaju vile i dvorce na moru ili zašto od države ne primaju potrebitu pomoć.”