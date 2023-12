Branitelji poslali oštro pismo Medvedu, žele samo jedno: ‘Zašto se odugovlači?’

Autor: Dnevno.hr

Šibensko-kninska podružnica braniteljske udruge Prvi hrvatski redarstvenik uputila je otvoreno pismo ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu (HDZ) u kojemu ga upozorava na probleme u braniteljskoj populaciji. Ističu da je prema njihovim procjenama do sada preminulo oko 100 000 hrvatskih branitelja.

“Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine objavljuje svoju publikaciju ‘Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis’ koji sadrži razne pokazatelje zdravstvenog stanja i korištenje zdravstvene zaštite stanovništva u RH. Između ostalih, tu je i stavka pod nazivom ‘Pokazatelji zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata’.

Iz nama nepoznatog razloga, ova zadnje navedena stavka koja se odnosi na hrvatske branitelje, u pravilu se objavljuje naknadno, sa zakašnjenjem”, pišu predstavnici udruge u ovom pismu.





Nešto je čudno

Upozorili su na čudnu činjenicu o objavljivanju podataka o branitelja:

“I ove godine, u mjesecu srpnju, objavljen je navedeni ljetopis za prethodnu, 2022. godinu, sa raznim pokazateljima zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Hrvatskoj, ali stavka s pokazateljima zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja po običaju nedostaje. O čemu se radi i je li se nešto prikriva ne znamo, ali znamo da se približava i kraj 2023. g. a još nisu objavili podatke o zdravstvenom stanju i korištenju zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U čemu je problem i zbog čega se odugovlači s objavljivanjem tih podataka? Možda zato jer su prilično alarmantni”, pišu dalje.

Brojka je velika

Opisali su oko koji se brojki trenutno kreće statistika. I ona nije dobra.

Zadnji podatci koje imamo su za 2021. g. i prema tim podatcima u 2021. g. umrlo je najmanje 6.730 hrvatskih branitelja, a od tog broja skoro jedna trećina od raznih oblika novotvorina ( 31.7 % ).

Ako zbrojimo podatke o umrlim hrvatskim braniteljima od 1996. g do 31.prosinca 2021.g., dolazi se do brojke od najmanje 78.538 hrvatskih branitelja.

Kad se toj brojci pridoda još nepoznat broj umrlih hrvatskih branitelja u 2022. i 2023. g. te brojka od 8.685 hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu, nažalost dođe se do brojke od 100.000 umrlih i poginulih hrvatskih branitelja!

Imajući na umu da su 1991. godine to bili mahom golobradi hrvatski mladići koji su obranili Domovinu i da su oni danas trebali biti u ranim ili kasnim pedesetim godinama života, brojka od 100.000 izgleda još strašnija.

Poštovani gospodine ministre, prilikom preuzimanja Ministarstva uveli ste besplatne preventivne zdravstvene preglede za hrvatske branitelje ali su se oni pokazali nedostatni, tako da razni oblici novotvorina sa smrtnim ishodom i dalje kose ljude u pedesetim godinama života”, priopćili su iz Udruge.









“Predlagao sam vam da se preventivni zdravstveni pregledi makar malo poboljšaju i dopune novom dijagnostikom, niskodoznim CT uređajem za rano otkrivanje karcinoma pluća, ali niste poduzeli ništa. Ti su pregledi i dalje ostali previše površni i traljavo organizirani da bi imali efekta.

Zbog toga je veoma važno da znamo broj umrlih hrvatskih branitelja u 2022. g. ( a i što prije u 2023. g. ) kako bi vidjeli je li se broj umrlih smanjuje ili raste, kako iz poštovanja prema žrtvi hrvatskih branitelja, tako i zbog iznalaženja rješenja kako smanjiti alarmantno velik postotak obolijevanja i smrtnosti braniteljske populacije.

Poštovani gospodine ministre, ovim obraćanjem vas opet molim da intervenirate kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i provjerite zašto još (jedino) nisu objavljeni podatci o pobolu i smrtnosti hrvatskih branitelja u 2022. godini.

Molim vas također i da inzistirate kod HZJZ-a da podatke o pobolu i smrtnosti hrvatskih branitelja ubuduće objavljuju na vrijeme, skupa s ostalim pokazateljima, a ne da se isti objavljuju naknadno, s velikim zakašnjenjem, kao da su manje vrijedni.

Hrvatski branitelji to nisu zaslužili”, stoji u priopćenju kojeg potpisuje Tomislav Čolak, predsjednik šibensko-kninske podružnice udruge Prvi hrvatski redarstvenik.