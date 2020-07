BRANITELJI IZBEZUMLJENI! Mladi Srbi iz Trebinja uništili spomenik hrvatskim herojima?

Na jugoistoku Općine Ravno u dubrovačkom zaleđu, na teritoriju BiH smjestila se Slivnica, gdje se ujedno nalaze i četiri bijela križa izrađena od mramora, tu je i spomen-ploča koju su pripadnici 156.brigade HV-a 2014. godine postavili u sjećanje na poginule makarske vitezove, pripadnike Postrojbe posebne namjene Kobac, riječ je o Bosinu Bandiću, Markici Rosi, Tomislavu Skočibušiću i Stipi Uršiću koji su na tom mjestu izgubili živote u akciji koja se odvila 5.srpnja 1992.godine. Spomenik je ovo koji se nerijetko nađe na meti vandala, odvilo se to prije godinu i pol dana, a skrnjavnjenje iz prosinca 2018.godine žestoko su usudili predstavnici Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Makarskog primorja, Udruga 156. brigade HV-a, HVIDRA Makarska, Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja i Udruga veterana Domovinskog rata, Udruga ratnika PPN Kobac, Udruga udovica poginulih hrvatskih branitelja, te Udruga dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Križeve je 156. brigada u suradnji s načelnikom Općine Ravno Andrijom Šimunovićem ponovno postavila prošle godine, no na meti vandala našli su se i proteklog vikenda pa su braniteljske udruge ponovno reagirale. Taj su čin nazvale sramotnim, kukavičkim, ali i zločinačkim činom gubitnika i barbara koji se ne mogu pomiriti s time da je Hrvatska samostalna, naovisna i demokratska država te pobjednica Domovinskog rata. ”Tražimo od mjerodavnih vlasti tog kantona i Općine Ravno da poduzmu odgovarajuće mjere i pronađu vandale” , poručuju priopćenjem iz Koordinacije Udruga proizašlih iz Domovinskog rata Primorja. Kako je istaknuo predsjednik Udruge ratnika PPN-a Kobac Robert Brzica. I prije gotovo dvije godine svjedočili su vandalskom činu na mjestu na kojem se obilježava pogiblja četvorice pripadnika PPN-a Kobac. ”Neshvatljivo mi je da se netko može dirati u križ.

BARBARSKI ČIN

Za vrijeme Domovinskog rata smo prošli sva ratišta i uvijek se znalo da se ne dira u crkve bez obzira čije su, da se ne dira u grobove i križeve, što je nepisano pravilo. U jednu ruku sam i ljut i žalostan što želim poručiti svim razinama vlasti koje mogu utjecati na to da se nađe i kazni počinitelj i ne zato što je meni drago što će se njega kazniti, nego da se pokaže da to nije u redu i da to ne bi činili drugi”, izjavio je Brzica. Burno je reagirao i Ivan Glibota prvi čovjek Hvidre i ratni zapovjednik Kobaca. ”Sve se svodi na najoštriju osudu jer tako nešto gnjusno napraviti po drugi put stvarno je barbarski čin. Rušenje križeva za mene je tragedija i odmah mi se pred očima vratio onaj dan kada su poginuli naši Kobci i sada nas opet nakon 27 godina ubijaju i pucaju u srce i glavu preko spomen obilježja što normalan ljudski um ne može napraviti”, poručio je Glibota,. A oglasio se i Stjepan Kotarackao predsjednik Udruge 156. brigade HV-a nazvši nemili čin terorističkim. ”To je teroristički čin, a tko ga je počinio zna se – mladi Srbi iz Trebinja, ali se to još ne može dokazati. Sada jedino od državnih institucija možemo tražiti da zaštiti spomen obilježja križeva posvećenih Kobcima, a pošto se taj vandalski čin ponavlja već drugi put, možemo tražiti od predstavnika srpske zajednice da se ogradi i osudi takve činove svojih građana što bi imalo dobar odjek i bilo bi poželjno za svakoga” kazao je Kotarac, a tim se povodom oglasilo i Ministarstvo branitelja.

”Ministarstvo hrvatskih branitelja oštro osuđuje vandalski čin nad spomen-obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima specijalne postrojbe Kobac 156. brigade HV, u mjestu Slivnica u Općini Ravno, u dubrovačkom zaleđu. Vandalizam nad ovim spomen-obilježjem se ponavlja, što je pokazatelj sustavnog problema. Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva nadležne institucije da pronađu i adekvatno sankcioniraju počinitelje. Dignitet i žrtva poginulih hrvatskih branitelja koji su najzaslužniji za obranu domovine ne smiju biti ni na koji način oskvrnuti i svaka vsta devastacije spomenika podignutih njima u čast zaslužuje oštru osudu”, poručili su između ostaloga.