BRANITELJI IMAJU ‘KRAĆI FITILJ’! Turudić: ‘Ja im status nikada ne bih uzeo kao olakotnu okolnost za silovanje’

Za suca Visokog kaznenog suda, Ivana Turudića, oko braniteljskog statusa kao olakotne okolnosti u slučaju silovanje – nema dvojbe. Kaže da on osobno nikada ne bi tako odlučio:

“Vijeće u kojemu ja nisam bio donijelo je odluku kakvu je donijelo. Ustavna je odredba, zapravo civilizacijska vrednota da sudac ne može odgovarati za mišljenje koje je dao u presudi, u protivnom ne može donositi presude”, izjavio je za N1 i dodao:

“Ne bih tako odlučio, upravo suprotno”

“Osobno, nikada ne bih sudjelovanje u Domovinskom ratu uzeo kao olakotnu okolnost nekome tko je optužen za silovanje. Upravo suprotno, sudjelovanje u Domovinskom ratu nameće druge standarde i čišći, jasniji odnos prema dobru i zlu”.





S druge strane smatra da postoje kaznena djela gdje braniteljski status može biti olakotna okolnost:

“Valja uzeti u obzir činjenicu da su branitelji osobe koje su propatile, koje su imale težak život i da su to osobe koje imaju ‘imaju kraći fitilj”, kazao je, naglasivši kako se ta okolnost nikako ne bi smjela uzeti u obzir kod kaznenog djela silovanja.

Uveo bi elektronske narukvice

Govoreći o obiteljskom nasilju, Turudić je iznio neke ideje i rješenja za koja smatra da bi bila učinkovita:

“Zašto se ne nabave elektronske narukvice? Dati mjeru opreza i zabranu približavanja na 50 metara? Bože sačuvaj, nikad to ne bih dao, pa kamen se može baciti s 50 metara. Ako se, recimo, odredi kazna od 500 metara i osoba priđe na 499 metara, zašto ne bi bila spremna interventna mjera da se uhićuje počinitelja? To je izvedivo i nije naročito skupo, a to bi bilo značajno odvraćanje i generalna prevencija da se nitko to ne usudi raditi.”