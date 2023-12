Branitelji dali potporu profesoru: Sudionika Domovinskog rata zvati četnikom nije ‘samo’ vrijeđanje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Zagrebački profesor je nakon sukoba s učenikom jedne zagrebačke srednje škole završio u istražnom zatvoru na mjesec dana.

Prizori sa snimke obračuna šokirali su hrvatsku javnost te izazvali niz reakcija, od učenika škole do profesora i samog ministra obrazovanja.

Reagirale su i dvije braniteljske udruge – Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i Udruga policija branitelja Jastrebarsko.

Branitelji dali potporu profesoru

Oni u priopćenju daju potporu napadnutom profesoru.

“Javno izražavamo podršku napadnutom i ozlijeđenom profesoru kao i svim učenicima koji su stali iza njega, javno izražavamo podršku borbi protiv mržnje, kaosa i razdora koje širi u našim odgojno-obrazovnim ustanovama, javno izražavamo podršku svima koji se bore za budućnost Hrvatske kao zemlje znanja i blagostanja, svim nastavnicima i profesorima koji požrtvovno rade s djecom i mladima”, navode u priopćenju.

Dodaju da s gnušanjem odbacuju napade institucija i nekih medija koje su isključivo usmjerene prema profesoru zagrebačke srednje strukovne škole jer tvrde, profesor je bio ometan u radu i fizički napadnut. Smatraju, zbog niza neprovjerenih informacija profesoru je učinjena šteta.

Sudioniku Domovinskog rata reći da je četnički vojvoda nije samo vrijeđanje

“Zašto ste požurili javno osuditi napadnutog čovjeka? Nažalost, svjedočimo ovih dana kako se krše sva prava, pravila i norme, optužuje i obmanjuje, pruža zaštita napadačima a napadnutog „cipelari do kraja“ sa svih razina nadležnih institucija”, navode te nadležne pitaju zašto su postupali samo protiv profesora, a ne i onih koji su sudjelovali u napadu.









” Ovdje se ne radi samo o vrijeđanju, iako reći sudioniku Domovinskog rata da je četnički vojvoda nije „samo“ vrijeđanje, iako osobi koja je u kratkom vremenskom roku izgubila četiri člana obitelji vrijeđati umrlu suprugu nije „samo“ vrijeđanje. Do kada ćemo u Hrvatskoj imati dvostruka mjerila?”.

Smatraju da ovo šalje sramotnu poruku nasilnicima da se nasilje isplati i da kazne neće biti.

“Da, gospodo takvu ste poruku svojim činjenjem i svojim nečinjenjem poslali djeci, mladićima i djevojkama u školama”.









Profesorima treba omogućiti dostojanstvo

Ponavljaju da pružaju podršku i svim učenicima koji su stali iz mržnje, kaosa i razdora u našim odgojno-obrazovnim ustanovama.

“Javno izražavamo podršku svima koji se bore za budućnost Hrvatske kao zemlje znanja i blagostanja, svim nastavnicima i profesorima koji požrtvovno rade s djecom i mladima. Pozivamo sve relevantne čimbenike u hrvatskom društvu kako bi se zauzeli da se ovakve sramotne

odluke nadležnih odmah ukinu te profesorima, nastavnicima i učiteljima omogući dostojanstven i siguran rad tijekom nastavnog procesa”, piše u priopćenju koje potpisuje Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara i Berislav Gregorić, predsjednik Udruge policije branitelja Jastrebarsko.

Policija: Na štetu maloljetnih učenika počinio kazneno djelo

Podsjetimo, na snimci koja je kružila društvenim mrežama mogao se vidjeti šokantan sukob profesora i učenika. Prvo je počelo naguravanje, a profesor je zatim pao na pod. Ustao je i uzeo predmet kojim je udario učenika.

“61-godišnji profesor je uhićen nakon čega je po dovršenom kriminalističkom istraživanju utvrđeno da je na štetu maloljetnih učenika počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju, kazneno djelo tjelesne ozljede i dva kaznena djela povrede djetetovih prava”, priopćila je PU zagrebačka.

U incidentu nitko nije ozbiljnije ozlijeđen, a ravnateljica škole je rekla da profesoru slijedi otkaz.

Ministar Fuchs: Alkoholiziranom profesoru nije mjesto u školi

Slučaj je komentirao i ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

“Naravno da alkoholiziranom nastavniku nije mjesto u školi i da je takav događaj za svekoliku osudu. Škola je postupila sukladno proceduri i nije napravila nikakvu pogrešku. U srijedu smo zatražili da ministarstvo pošalje krizni tim da dodatno radi s djecom ove istražne radnje a tko je koga prvi ne možemo mi procjenjivati”, poručio je.

Odvjetnik: Branio se od napada

No, odvjetnik Veljko Miljević, koji zastupa profesora, podnio je žalbu na odluku suda o istražnom zatvoru. Tvrdi da se profesor branio od napada i da je učenike lakše ozlijedio te da je i pred sutkinjom svoje ponašanje nazvao nedopustivim.

“Da, on je sudjelovao u fizičkom obračunu koji nije rezultirao nekim naročitim posljedicama, ali je sam kao takav nespojiv s njegovim pozivom i da je on utoliko sasvim sigurno kriv, ali i da će nastojati izbjeći bilo kakvu moguću situaciju jer jednostavno više neće to raditi, napustit će taj poziv”, kazao je Miljević.

Upozorio je i da je profesor u teškom psihičkom stanju zbog više obiteljskih tragedija, a prije mjesec dana preminula mu je supruga: “Njih su neki, očito i sudionici ovog događaja, koristili za tretiranje profesora na način koji nije doličan.”

Profesor tvrdi, ometali su nastavu i dizali tri prsta

Profesor je u svojoj obrani rekao da zna da je u krivu i da mora prestati s povremenim pivicama te da nije tako trebao reagiarati. No, poriče da je u razredu bio pod utjecajem alkohola. Ispričao je svoju stranu.

“Jedan učenik je puštao glazbu na satu, drugi je bacao kuglice koje je ukrao s novogodišnjeg bora. Onda je jedan digao tri prsta i rekao mi da sam četnički vojvoda. Pitao sam ih: ‘Tko vas je tako odgojio!?‘ S police je pala remenica i udarila đaka. Nastavili su me dalje provocirati, a jedan učenik mi je rekao: ‘Ajmo popiti bombicu van‘. Tom jednom đaku koji se ozlijedio rekao sam da se makne od mene te sam ga odgurnuo i pali smo. A ostali đaci su to sve gledali i doslovno navijali”.

S druge strane, neki su svjedoci događaja tvrdili da je profesor bio pijan.

Skupina učenika stala u obranu nastavnika

Skupina učenika je nakon što je vijest o incidentu dospjela u medije za Dnevnik Nove TV ispričala da znaju što se dogodilo.

“Taj učenik je sam po sebi provokator, voli zezati profesora i profesoru je prekipjelo, makar ja tu smatram da je više kriv učenik nego profesor zato što on nema što provocirati i govoriti mu nešto”, rekao je jedan od učenika.

“Taj je učenik vrijeđao njega i njegovu ženu spominjao, da je četnik, a žena i troje braće su mu umrli prije nekoliko mjeseci i to je radio učestalo nije samo na tom satu nego unazad par sati”, dodao je drugi.