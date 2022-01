‘BRANITELJI, CIJEPITE SE!’ Pavković: ‘Ako se ovako nastavi, umrijet će nas pet puta više nego u ratu’

Autor: S.V.

Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. od Ministarstva hrvatskih branitelja primile su ovih dana neobičnu publikaciju – Postupanje u slučaju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

“Razlog tome je, kako su objasnili, sve veći, svakodnevni broj, umrlih hrvatskih branitelja od korone, pa da nakon ovakvog teškog trenutka svaka obitelj zna gdje će i kako će”, objašnjava predsjednik udruge Mladen Pavković.

“Trebali smo i prije dobiti brošuru”

“To nije ništa loše, iako bi bolje bilo da smo već odavno dobili brošuru – kako zaustaviti (liječiti) iznimno veliki broj oboljelih branitelja i članova njihovih obitelji od najtežih bolesti, poput raka i drugih. Naime, svakodnevno od najtežih bolesti (pored korone) umire 10-15 hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja se svakodnevno (putem raznih akcija) trudi da se taj broj umanji, baš kao i sve veći broj onih koji se sami ubijaju, ali to očito nije dovoljno, pa se u svezi toga mora i treba uključiti i šira društvena zajednica, poglavito općine i županije, koji na to (svaka čast iznimkama) uglavnom samo sliježu ramenima”, kaže Pavković i dodaje.

Pozvao branitelje na cijepljenje

“Stoga, pozivamo hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, da shvate ozbiljnost situacije u svezi korone i da se što prije (ako već nisu) cijepe, odnosno da to učine i na taj način zaštite sebe i druge. Korona se tiče svih nas. Svima je ona ili bi trebala biti njegova briga i odgovornost. Nitko nikoga ne treba silom prisiljavati na nešto, ali oni koji se ne će ili ne žele cijepiti uvijek moraju imati na umu da ne ugrožavaju samo svoje zdravlje već i zdravlje svojih najbližih i svojih sugrađana. Samo danas (srijeda, 5. siječnja) u RH zabilježeno je 8587 novih slučaja zaraze koronavirusom! Taj podatak dovoljno govori sam sebe, kao i činjenica da sve više ljudi, pa čak i mladih, umire od te čudne i nerazjašnjive bolesti. Ako se tako nastavi, umrijet će nas pet puta više nego u ratu!”, zabrinuti su iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91.

Što učiniti u slučaju smrti?

Evo što prema naputku Ministarstva hrvatskih branitelja trebaju učiniti obitelji branitelja u slučaju smrti:

S potrebnom dokumentacijom o smrti branitelja, javiti se najbližem Područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja. Ministarstvo će sufinancirati dio troškove pogreba i to: pogrebne opreme (do 1.800 kuna), troškove ukopa ili ispraćaja (do 1.500 kn), grobno mjesto (ako ga obitelj nema: do 2000 kn), prijevoz posmrtnih ostataka u RH od mjesta smrti do mjesta ukopa (do 5kn/km), prijevoz posmrtnih ostataka izvan RH do max. 4.000 kn (ako se pokojnik prevozi izvan RH).