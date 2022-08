BRANITELJA IZLUDIO LIDL! Sve je fotografirao: ‘Poslao sam im email, ali opet ništa…’

Autor: Snježana Vučković

Naš čitatelj koji je kao strani dragovoljac Domovinskog rata s nama svojedobno dijelio vrlo zanimljive ratne priče, ovoga puta javio se u puno ozbiljnijem tonu.

Događaji koji ga muče nemaju veze sa ratnim 90.-tim, nego sa današnjicom, konkretno, s lošim odnosom trgovačkog centra Lidl u Crikvenici. Tamo je, kaže Michael Misch – uobičajeno da se lokalni stanovnici parkiraju na zebru, pred sam ulaz u trgovinu.

Njemački dragovoljac razočaran njemačkom tvrtkom

Cijelu je problematiku dokumentirao fotografijama, a Lidlu se, kaže nam, obratio i pismenim putem.





“Kao njemački državljanin već desetljećima sam vjerna i pouzdana mušterija vaše tvrtke i bilo mi je jako drago kada su se ovdje u Hrvatskoj otvorile vaše filijale. Vaša dobra reputacija je internacionalno poznata 0 čemu govori veliki broj hrvatskih kupaca kao i turista iz cijelog svijeta. Ime LIDL je razvikan, a obzirom da je u pitanju njemačka tvrtka – očekivanja su odgovarajuća”, napisao im je Misch uvodno.

“Lokalci” se parkiraju pred ulazom, kupci jedva prolaze

Nastavno je pohvalio sve filijale koje to zaslužuju:

“Lidl u Puli, Rijeci, Kukuljanovu, Delnicama i Novom Vinodolskom ispunjavaju očekivanja mušterija Nažalost, samo filijala u Crikvenici ne ispunjava očekivanja u vezi kvalitete i reda. Ne samo da to vodi do nezadovoljstva lokalnih stanovnika nego i kod stranih turista, koji se tuže i nose loše iskustvo i u njihove domovine. Iako se svaki dan ljudi obraćaju voditelju filijale kao i sigurnosnom osoblju tvrtke Sokol, nitko ne reagira na ove neprilike.”

Naime, naš čitatelj nam je proslijedio mail kojim Lidlu objašnjava kako lokalna vozila parkiraju pred ulazom, najčešće na zebri ispred filijale kako bi si skratili put do ulaza.

Lidl mu odgovorio na upit, ali nije učinjeno ništa

“Pješaci, majke sa malom djecom, turisti i ljudi u kolicima ne mogu doći direktno do ulaza preko zebre, nego moraju zaobići vozila preko nepregledne prometne ceste. Neka vozila čak tako parkiraju pred ulazom da se više ne može ulaziti u garažu ili doći do parkirališta za bicikle i motore. Ovo predstavlja dodatno ugrožavanje javnog prometa. Istovremeno garaža LIDL-a ispod filijale je nedovoljno iskorištena. Lokalna policijska postaja obavijestila je da područje pripada odgovornosti tvrtke LIDL, tako da ne mogu ništa poduzeti. Pokazalo se da i do sto vozila dnevno pred očima voditeljstva filijale i sigurnosne službe parkiraju na zebri ispred ulaza i ulaza u garažu bez ikakve intervencije. Ovakvo stanje anarhije ne samo da škodi ugledu tvrtke LIDL nego isto tako turističkom mjestu Crikvenica i time Hrvatskoj kao zemlji. Da se dobar internacionalni imidž tvrke LIDL ne bi oštetio i da se ukloni situacija opasnosti za mušterije ove filijale, molim Vas da se čim prije pobrinete otkloniti ove neprilike”, zaključio je u dopisu.









Michael Misch je, kaže, ubrzo dobio odgovor trgovačkog centra Lidl u kojem mu obećavaju kako će “svakako istražiti predmetne navode te po potrebi poduzeti i određene radnje”.

No, od tog njihovog odgovora prošla su dva mjeseca, a situacija pred Lidlom je ostala – ista.