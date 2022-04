BRANITELJA BEZ NOGU NA TERAPIJE VOZE U PRTLJAŽNIKU: Evo što Ministarstvo branitelja kaže o slučaju koji je potresao cijelu Hrvatsku

Autor: Snježana Vučković

Iako se nerijetko kroz medije može doznati o teškim sudbinama pojedinih hrvatskih branitelja, domaća je javnost nedovoljno upoznata s nevoljama kroz koje svakodnevno prolaze hrvatski ratni vojni invalidi. Teške ozljede s kojima su se vratili s bojišnica tijekom Domovinskog rata, mnogima se godinama pogoršavaju, no uz fizičku bol sveprisutna je i ona emotivna do koje dolazi u trenutku kada pomisle da su u svojoj boli ostavljeni i sami.

Slučaj Đure Kadežabeka, hrvatskog branitelja i teškog vojnog invalida iz Pakraca koji se na terapije u Split prevozi u prtljažniku automobila, posljednji je medijski eksponiran primjer patnje invalida Domovinskog rata čiji je slučaj zgrozio javnost.

Težak život ratnog vojnog invalida

Buergerova bolest, piše Požeški.hr, u Đurinom je slučaju dovela do sužavanja žila i do amputiranja nogu. Kao da to samo po sebi nije bilo dovoljno, ovaj ratni vojni invalid doživio je epileptičke napadaje pri čemu je slomio kuk i zbog čega je, na koncu – izgubio vozačku dozvolu. Njegova supruga Anica koja je ujedno i Đurina njegovateljica, zbog ciste na mozgu također nije u mogućnosti voziti automobil, pa se ovaj teški invalid na terapije u hiperbaričnu komoru u Splitu, vozi o vlastitom trošku i to na način da ga u prtljažnik ubacuju barem dva muškarca.

Priča o sudbini Đure Kadežabeka prilično je uznemirila javnost koja se diljem društvenih mreža obrušila na brojne odgovorne institucije, a mi smo kontaktirali Ministarstvo branitelja kako bi doznali – zašto ovaj invalid i veteran Domovinskog rata nema odobreno sanitetsko vozilo od Pakraca do Splita. Kažu kako su jako dobro upoznati sa ovim slučajem, kao i sa stotinama drugih koje nisu došle do javnosti, a o kojima se Ministarstvo branitelja svakodnevno brine u zakonskim okvirima, a ponekad i van njih:

Sanitetski prijevoz nije u nadležnosti Ministarstva branitelja

“Mi svaki dan živimo sa ovakvim sudbinama i takvi su nam ljudi prioritetna zadaća. Ministarstvo hrvatskih branitelja osobama na liječenju i njihovoj pratnji podmiruje troškove smještaja i prehrane, a sanitetski prijevoz nije u našoj nadležnosti. No, čak i kada nešto nije u našoj nadležnosti, ukoliko nam se branitelji obrane, činimo sve da im olakšamo”, doznajemo iz jednog od rijetkih resora u kojem je osobno ministar upoznat sa svim problemima, a nerijetko već po imenu i prezimenu branitelja zna o čemu je riječ.

Za sanitetski prijevoz je, naime, nadležan HZZO, no iz Ministarstva branitelja kažu kako je sad “prebacivanje odgovornosti” posljednja stvar koju žele. Bez obzira što sanitetski prijevoz nije u njihovoj nadležnosti, kažu kako duboko suosjećaju sa životnim preprekama Đure Kadežabeka, za kojeg već duže vrijeme čine sve što je u njihovoj moći:

Ministarstvo branitelja: Suosjećamo s Đurom, do sada smo 18 puta reagirali u njegovom slučaju

“Liječenje u hiperbaričnoj komori osigurava se temeljem Sporazuma s Ministarstvom obrane bez naknade. Gospodin Đuro Kadežabek hrvatski je ratni vojni invalid IV. skupine s 80% oštećenja organizma, a radi njegova zdravstvenog stanja Ministarstvo hrvatskih branitelja ga je do sada uputilo na 18 liječenja hiperbaričnom oksigenacijom u Zavod za pomorsku medicinu u Splitu”, kažu i dodaju:

“Osim u Splitu, liječenje u hiperbaričnoj komori putem Ministarstva hrvatskih branitelja provodi se i u Zagrebu, a nastoje se osigurati dodatni kapaciteti kako bi ta usluga bila dostupna svima kojima je potrebna. Napominjemo kako je liječenje u hiperbaričnoj komori primarno namijenjeno 100%-tnim HRVI I. skupine, koji na liječenje najčešće odlaze u pratnji njegovatelja, a tu medicinsku uslugu prosječno godišnje koristi oko deset najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida”, kažu iz Ministarstva u kojem su vrata svakodnevno otvorena svim braniteljima u potrebi.