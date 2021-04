BRANITELJ OTKRIO DETALJE SASTANKA S PREDSJEDNIKOM: ‘Dotakli smo se i Okučana! Ne dolazi u obzir bacati ploče naših suboraca!’

Autor: Daniel Radman

Predsjednik Zoran Milanović primio je jučer na Pantovčaku predstavnike branitelja, preciznije Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske i Zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi. Sastanak je to koji su branitelji tražili još krajem godine, a kao što se moglo doznati iz službenog priopćenja na stolu su bile četiri teme: pitanje nestalih, potraživanje ratne odštete od Republike Srbije, problematika tužbi hrvatskih logoraša protiv Republike Srbije te rasprava o obilježavanju obljetnica iz Domovinskog rata.

Iz priopćenja se moglo doznati i da je razgovor prošao konstruktivno, no kako je sve to proteklo iza kulisa ispričao nam je Željko Dragašević, predsjednik Zbora udruge veterana hrvatskih gardijskih postrojbi.

“Sastanak je bio korektan. U mirnom tonu se razgovaralo o svim stvarima, ne mogu reći ništa loše. Sad, hoće li nešto od toga biti, teško je reći. Najlakše je obećati. Mi bi voljeli da se sve pokrene, trebalo je i prije”, reći će Dragašević.

Različiti pogledi na ratnu odštetu

Ključna tema bilo je pitanje nestalih. Zajednički je zaključak da pronalazak nestalih neće ići bez suradnje sa Srbijom i tu nije bilo previše polemičkih tonova. No, postojala su raziličita mišljenja između branitelja i predsjednika kad je riječ o ratnoj odšteti i tužbi hrvatskih logoraša.

“Svi izgledaju nekako skeptični i uvjeravaju nas da ne postoji pravna mogućnost i osnova, u što baš i nevjerujemo. S obzirom da mi nismo ti koji mogu odlučiti nešto, mi ćemo i dalje vršiti pritisak, odnosno pokušati nagovoriti stručna tijela. Kažu da ne postoji pravni temelj i pozivaju se na ono što je Hrvatska tužila Srbiju za genocid, što nije prošlo pa koriste to da kažu da ne postoji pravni temelj za ratnu odštetu. Međutim, to što nije bilo genocida, ne znači da se i dalje nije ubijalo i rušilo po Hrvatskoj. Za to netko teba odgovorati. Hrvatska država je obnovila sve kuće koje su porušene, pa nismo ih sami porušli? Rušili su oni. Smatramo da postoji mogućnost tužbe, ali to je prvenstveno politička volja, a poslije je na struci da odluči. Naša je namjera da uputimo dopis svim predsjednicama klubova da potpišu jesu li za tematsku sjednicu pa ćemo vidjeti tko je protiv toga.”









Iako se u prvim izvješćima govorilo da su izbjegavali škakljive teme, Dragašević kaže da se razgovaralo i oko problema HOS-a i obilježja.

“Nisu se izbjegavale nikave teme, a dotakli smo se i Okučana, ali nije bilo povišenih tonova. Naš stav je da je HOS legitimna postrojba, a ‘hosovci’ naši suborci. Okučani su bili reakcija na nesmotrene reakcije predsjednika Milanovića u Jasenovcu. Bacati spomen ploče naših suboraca? Ne dolazi u obzir! Zato je uslijedila reqkcija. Tu naše kolege iz HOS-a imaju našu podršku. HOS je legalna i legitimna postrojba, a njihova obilježja nisu zabranjena. Ako nešto teba zabraniti, postoje institucije države, tada će to biti druga priča. Ali, ako već postoji incijativa da se zabrane sve takve stvari, i svi totalitarni režimi, neka zabrane i ustaše i komuniste i sve oni koji su radili zlodjela.”

Dragašević je, inače, bio prvi put s Pantovčaku s Milanovićem u svojstvu predsjednika udruge.









“Da, prethodno smo se sreli na obljetnici obilježavanja Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja. Nije bilo nikakvih problema ni tada, nismo mi ti koji žele izazivati incidente, ali ako netko izazove nas nek’ očekuje našu reakciju. Poštujemo institucije ove države, poštujemo i premijera i predsjednika. Uputili smo ih dopis oko radnih sastanaka, predsjednik države nam je preko svojega savjetnika za branitelje, generala Marekovića, dao termin i dogovorio. Oni koji smatraju da smo kompetentni da razgovarju s nama neka razgovaraju, ali mi nećemo pred ikim klečati nit’ moliti da nas primi. Mi smo ti koji smo Hrvatsku branili, stvorili, a sad neki koji to ne poštuvaju nek’ primaju nekakve ‘babe’ i ‘veljače’. Molit ih nećemo…”, zaključio je Dragašević.