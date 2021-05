BRANITELJ IZ HERCEGOVINE RAZOČARAN KOMENTARIMA: ‘Ne možete vi mene mrziti koliko ja mogu voljeti Hrvatsku’

Autor: Snježana Vučković

Nakon što je hrvatski branitelj iz Hercegovine pismom kazao što misli o slobodnom ulasku u Hrvatsku za vrijeme današnjih izbora, ostao je prilično iznenađen količinom gnjevnih komentara. Obzirom da je, kako kaže, samo ukazao na ukidanje mjera i slobodan ulazak u Hrvatsku zbog glasovanja (iako se uobičajeno mora platiti test na koronu), odlučio se svima još jednom obratiti:

“Jučer sam pisao pismo za koje se nisam nadao da će privući toliku pozornost, a više od svega su me zaboljeli neki komentari iz Hrvatske. Svrha moga pisma nisu bili izbori, niti me interesira tko će vladati u Zagrebu, Splitu ili Rijeci. To trebaju odlučiti oni koji žive u tim gradovima. Na izborima gdje se glasa za naše predstavnike u Sabor redovito izlazim, ali svi ti koje ‘mi’ izaberemo se ne čuju, niti su nam išta dobroga donijeli. Iskreno i sumnjam da postoji znatan broj Hrvata iz Hercegovine koji će glasovati na ovim izborima, i ako ima – to je mizeran broj. Puno veći broj onih protiv kojih smo mi ratovali će doći na izbore, i to je valjda svima jasno”, dio je pisma objavljenog na Hercegovina.in

“Napadaju me oni koji su bili u podrumu”

“Branio sam Hrvatsku kada su je mnogi napustili. Branio sam Hrvatsku kada su mnogi još vagali tko će pobijediti u ratu. Ta suprotna strana koja sebe vole nazivati ljevičarima bila je u podrumima i čekala ishod rata. Upravo takvi i njihovi potomci su uzeli sebi za pravo da pogrdno komentiraju moje pismo”, kaže hercegovački branitelj i dodaje:

“Prije par dana bila je obljetnica zaustavljanja tenkova kod Mostara i to je u dobroj mjeri spasilo Hrvatsku. Slično se dogodilo kod Šuice. Naš narod je goloruk stao pred tenkove agresora da oni ne presjeku Hrvatsku na dva dijela. Nakon toga smo otišli u Hrvatsku i stali u njenu obranu. Opet kažem ne žalim, bila je to moja odluka…”

Autor pisma kaže da ga kao branitelja i čovjeka koji je krvavio za Hrvatsku boli odnos Hrvatske prema njemu i suborcima. Da bi otišli na sahranu nekome od naših suboraca, moraju platiti test:

“Gdje su argumenti za mržnju?”

“A sada odjednom za izbore se granice otvaraju. Već sam naglasio da kada sam išao u rat nitko me nije tražio test niti bilo kakvu potvrdu. Rođenjem sam stekao pravo na državljanstvo i ja sam građanin Hrvatske, a danas nam je ta ista Hrvatska zatvorila granice naše matice. I onda kada za izbore otvorite tu granicu, pričate nam o mjerama. Kojim mjerama, gospodo? Shvaćam da nas mrze ovi čija je vojska izgubila u Domovinskom ratu. Oni su dočekali svojih pet minuta, ali se pitam zašto ste vi ostali okomili na nas? Kakvo plaćanje poreza spominjete i gdje su argumenti za mržnju? Zašto se kada nas ovako ružno komentirate dičite sportskim uspjesima Čilića, Dodiga, Dalića, Bogdanovića, Arapovića, Karačića, Marića, Šege, Muse, Mandića, Hrstića, Alilovića, braće Kovač i mnogih drugih iz ovih krajeva kada pobjeđuju i donose medalje Hrvatskoj?”, završava pitanjem hrvatski branitelj iz Hercegovine.