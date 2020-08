BRANITELJ ‘RASTRGAO’ HDZ-ovku KOJA VELIČA PAVELIĆA: ‘Mene ta primitivka povezuje s poglavnikom i Adolfom?’

Autor: Snježana Vučković

Hrvatski branitelj i bivši pravaški dužnosnik Branimir Begović upozorio nas je na čelnicu mjesnog HDZ-a križevačkog prigradskog naselja Majurec Suzanu Horvat koja je na svom Facebooku objavila sliku Ante Pavelića.

“Da se prisjetimo našeg poglavnika”, napisala je Suzana Horvat, čija stranica inače obiluje hvalospjevima o premijeru Andreju Plenkoviću.

“Da ga barem možemo klonirati, i njega i Adolfa. ZDS uvijek i zauvijek”, napisala je u komentaru jedna njezina prijateljica, a Horvat joj je odgovorila:

“Istina… Da nam je on bio devedesetih, ne bi trebalo Oluje.”

Iako je Suzana Horvat ubrzo obrisala status, a i medijima pokušala sve nespretno obrazložiti riječima kako se “samo šalila”, Begoviću, koji je o njoj i raširio priču, ostao je gorak okus u ustima:

“Mene netko nakon 25 godina povezuje s poglavnikom i Adolfom?”

“Ne znam zašto mi uvijek moraju prisjesti važne obljetnice novije hrvatske povijesti! Osjećam gađenje, osjećam sramotu jer eto, i ja sam ‘neki’ hrvatski branitelj, ali očito iz nekih drugih pobuda. Dvadeset i pet godina poslije, prepotento ću možda zvučati, ali mene netko povezuje sa ‘poglavnikom i Adolfom’. Nije bitno je li to neka lokalna primitivna hadezeovka ili bilo tko drugi, bitna je poruka koja se šalje. Posebno me žalosti izostanak reakcija onih koji bi morali reagirati”, konstatirao je Begović za Dnevno.

“Što god netko mislio, i premijer Plenković i predsjednik Milanović mnogo toga su učinili na tom tragu, ali očito nedovoljno. Smatram da imaju obavezu prema nama ‘nekima’. U ratu smo pobijedili, ali u miru gubimo, i to od koga i do kada?! Ogradimo se svi zajedno od takvih, od nacizma i fašizma, ili će naša pobjeda vrlo brzo postati Pirova. Sjetite se onih kojih nema, bi li oni to željeli!”, zaključuje Begović uz citat: “U pobjedi se ne uzvisi, a u porazu ne ponizi”.