BRANIO SUNJU SA 66 GODINA I DVA INFARKTA! Poznati glumac šokirao dolaskom na ‘prvu crtu’: ‘Kaj, moram biti sa dečkima!’

Noćno granatiranje Sunje, na današnji je datum 1991. godine taj gradić pretvorilo u gotovo pepeo i prah. Srpska vojska je u potpunosti opkolila razoreni grad, mještani su se branili sami kako su znali i umjeli.

Dan prije pobunjeni Srbi u operaciji Žaoka napali su više mjesta na Banovini kako bi uništili hrvatske snage koje su već mjesec dana branile Banovinu i Pounje. Istodobno su napadnuti: Glina, Topusko, Viduševac, Prekope, Hrvatska Kostajnica, Zamlaće, Struga, Mučani, Kuljani, Kozibrod, Pounje i Majur.

Dolazak Umjetničke satnije HV-a

A onda je Sunja konačno počela dobivati pomoć. Ubrzo je stigla Umjetnička satnija Hrvatske vojske čiji je zapovjednik Slobodan Praljak preuzeo vodstvo obrane, a među hrvatskim umjetnicima bio je i legendarni glumac Sven Lasta (na fotografiji desno).

Kad se Lasta sa svojih 66 godina i dva infarkta priključio obrani Sunje, svi su se pitali “što će nam taj stariji gospodin”, zbog čega je ubrzo dobio nadimak “Deda”. Iako je u to vrijeme bio poznat i popularan, Sven Lasta nije tražio poseban tretman. Zapravo, upravo obrnuto. Ovaj veliki glumac je branio željezničku postaju u Sunji pri čemu je pokazao nevjerojatnu odvažnost. Usput je, zbog godina i iskustva, savjetovao dečke iz postojbe koji su mu poklonili bicikl s kojim se vozio do položaja. Pritom je konstantno bio izložen paljbi.

“Najme kaj, vozil’ sam se biciklom na stanicu. Na početku sam Nove ulice kad odjednom počne napad. Mine padaju lijevo i desno od ceste, ja samo nastavim dalje, odjednom me nekaj digne u zrak i tresnem u jarak. Dignem se, pogledam se, nigdje ne krvarim. Jedino se svinuo prednji kotač. Dignem bicikl i nastavim ga gurati prema stanici. Bole me noga i rame, ali hodam. Padne još nekoliko mina, a onda i to prestane. I evo me! Najme kaj, moram biti s vama, mojim dečkima”, zapisao je Lasta.

Sunja ne zaboravlja “Dedu”

Sven Lasta vrlo je malo i gotovo nikako zastupljen u medijima, knjigama, zapisima. Zato Sunjani ne zaboravljaju svoga, kako su ga zvali, „Dedu”. Original njegova poprsja, zahvaljujući generalu Slobodanu Praljku i nadahnuću kipara Stjepana Gračana postavljen je u parku u središtu Sunje, otvoren pogledu putnika namjernika i sunjskih stanovnika, na spomen njemu i onima koje personificira, hrvatske branitelje.