‘BLACK PAUL’ JE ZA HRVATE RATOVAO PET GODINA! Sada to radi za Ukrajince: Kod nas je ranjen tri puta, ali Britanac ide dalje

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Britanac Paul Ogilvie bio je pripadnik 5. gardijske brigade, a tijekom Domovinskog rata u kojem je bio na različitim bojišnicama u Karlovcu, Kupresu, Mostaru i Posavini, ranjen je tri puta.

Ogilvie, koji je zbog tamne puti poznatiji kao “Black Paul”, kao dragovoljac odslužio je svih pet godina u Hrvatskoj vojsci, a danas, unatoč ranjavanjima i činjenici da više nije mlad, brani slobodu ukrajinskog naroda.

“Sve bih ponovio…”

“Opet bih isto postupio! Da se sve ponovi i da moram ponovno donijeti odluku, bila bi ista. Čak i danas, da se osjećam dovoljno snažnim, brzim i mentalno jakim, išao bih i napravio bih opet isto. No da bih se išao boriti na drugi kontinent protiv ISIS-a, ne bih”, objavljeno je na stranici Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata.

Paul je zatim objasnio kako je uopće odlučio pristupiti Domovinskom ratu i stati rame uz rame s Hrvatima.

“Ovo je bilo drugačije. Da, da se ponovno treba donijeti odluka, donio bih istu odluku. Bez razmišljanja, bez problema. To nije bilo samo zbog avanture, iako je to bio važan dio motiva kada si mlad. Poanta je u tome što sam ja uistinu radio nešto što sam smatrao da je ispravno.

“Hrvati su cijenili naš dolazak”

Mislim da bi bilo bolje da nas je došlo u još većem broju jer bi obučili više ljudi za borbu i, što je najvažnije, manje bi ljudi poginulo. Mislim da su ljudi u Hrvatskoj to cijenili, naš dolazak. Kada bi me vidjeli, bili su sretni. Mislili su da nisu napušteni od svih, da je nekom vani stvarno stalo do njih. To im je čak dizalo moral. Mogao sam to primijetiti svojim očima. Ta činjenica, da nekome pomažeš, da to ima koristi i da spašava živote, i da taj netko to cijeni, to me čini i danas zadovoljnim”, kaže ovaj Britanac koji sada istu stvar čini za Ukrajinu.