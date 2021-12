‘BILA JE TO LIJEPA VEČER…’ Strani dragovoljci o blagdanskoj noći 1991.

Autor: S.V.

Na fotografiji objavljenoj na stranici Zahvala stranim dragovoljcima Domovinskog rata, nalaze se pripadnici 1. Nizozemske dragovoljačke postrojbe, Badnja večer – Božić 1991. godine.

Raymond van der Linden, koji je snimio fotografiju, o ovim trenutcima kazao je.

“Božićna večera u vojnoj bazi Perušić. S lijeva na desno su: Mark Molenaar, Guide ten Broeke, Martijn de Porres, Joost van Dijk (stoji na kraju), Ivica Š. i Boško S. (domicilni zapovjednici) Johan Tilder i Tom Chittum (SAD). U pozadini Bart Velt diže ruku, a pored plavokose djevojke vidi se samo glava albanskog dragovoljca Remzija. Uz Martijna de Porresa sjedi Mandica Nikšić, udovica pokojnog Johana Tildera. Ostale žene rade u kuhinji i administraciji”, naveo je Ray osobe sa fotografije.

“Bila je to lijepa večer…”

“Fotografija je snimljena neposredno prije večere, odmah nakon našeg povratka s ophodnje, koja je naravno kraće trajala, zbog Božića i iščekivane večere. Bila je to lijepa večer, ali Srbi su nam i taj dan dali do znanja da su u blizini. Da, bilo je dosta granatiranja u Perušiću i okolici tih dana. Sjećam se da smo se, još dok je trajalo granatiranje, pažljivo iskrali iz vojne baze kako bismo otišli u crkvu da se pomolimo s Martijnom koji je preuzeo ulogu ‘pastora’. Lokalni svećenik napustio je to područje, ali je ključ od crkve ostavio jednoj domaćoj obitelji. Oni su nam dali ključ da možemo ići u crkvu i obaviti molitvu, odnosno sve ono što kršćani čine uoči Božića.“