Bačeni u Neretvu? Potraga za malom Mladenkom (4) i ostalima traje

Autor: Dnevno.hr/S,V,

Obitelji žrtava i hrvatski političari u BiH pozvali su u subotu da se rasvijetli ratni masakr nad 33 hrvatska civila u hercegovačkome selu Grabovici te upozorili da se još uvijek traga za ostacima 17 ubijenih među kojima je i tijelo četverogodišnje djevojčice.

Ubili je u majčinom naručju

U noći s 8. na 9. rujna 1993. godine postrojbe bošnjačke Armije BiH su počinile masakr nad hrvatskim civilima u selu tridesetak kilometara udaljenom od Mostara u sklopu vojne operacije Neretva 93. Tada su ubijena 33 civila. Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Mladenka Zadro koja je ubijena u majčinu naručju. Za tijelom te obitelji se traga te za još 15 civila. Dio tih tijela najvjerojatnije je bačen u Neretvu.

“Od 1994. do danas niti jedno novo tijelo nismo pronašli”, izjavio je predsjednik Udruge Grabovica 93. Josip Drežnjak. Njemu su u tome masakru ubijeni majka, otac i stric. On godinama surađuje s tužiteljstvom i istražnim tijelima, no izražava razočarenje što svi počinitelji i nalogodavci nisu odgovarali za zločin.





“Dostavili smo toliko dokaza, a ovo je 30 godišnjica”, upozorio je. Drežnjak je uvjeren da nekadašnji načelnik Glavnog stožera Armije BiH Sefer Halilović ne bi bio oslobođen pred Haaškim tribunalom da su bili dostupni dokumenti koji su dostavljeni Tužiteljstvu BiH. Radi se o Direktivama za operaciju Neretva ’93. u kojoj on zapovijeda napadna djelovanja.

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović ocijenio je kako se predugo čeka na ostvarenje pravde za počinjene ratne zločine. Dodao je kako su ubijeni Hrvati u Grabovici bili žrtve pokušaja potpunog etničkog čišćenja Hrvata.

33 nevine žrtve

“Ovdje su 33 nevine žrtve zločina koji je imao jedan cilj ubiti, raseliti i iseliti ono što je hrvatsko na ovim prostorima i napraviti unitarni prostor u BiH”, rekao je Čović.

Pozvao je da se rasvijetle i brojni drugi zločini diljem BiH počinjeni tijekom rata.









Sudovi u BiH su, zbog zločina protiv civilnog stanovništva u Grabovici, osudili petoricu pripadnika Armije BiH na zatvorske kazne, a žitelji iz ovog mjesta kažu da su njih petorica osuđeni samo zbog ubojstava dviju obitelji.

U Grabovici su u subotu brojna izaslanstva, među kojima je bilo i ono veleposlanstva RH u BiH, položila vijence i zapalila svijeće, te je služena sveta misa za žrtve strašnoga zločina.