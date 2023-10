Atilu su pronašli smrskanih potkoljenica: ‘Odmah sam znao da smo izgubili velikog čovjeka’

Autor: Dnevno.hr/S.V.

Bojnik Alfred Hill, prvi zapovjednik Vojne policije u Vukovaru, poginuo je 16. listopada, istog dana kad i Blago Zadro. Vukovarski heroj poznat po nadimku “Miki”, a među suborcima “Atila”, po struci je bio pravnik, a iza sebe je ostavio suprugu Melitu i kći Stašu koja je u to doba imala samo pet godina…

“Bio je obrazovan i vrlo obazriv. S njim je nekako čak i ratovati bilo fino. Bez povišenih tonova, bez svađe ili bilo kakvih pretencioznosti svoje je ratne zadaće Miki, a tako smo ga zvali, odrađivao besprijekorno. Pamtim ga kao izuzetno obiteljskog čovjeka koji je samo čekao da sve prođe”, kazao nam je svojedobno Josip Belobrajdić koji je u međuvremenu preminuo.





“Odmah sam znao da smo izgubili velikog čovjeka”

“Zajedno smo proveli sedam dana na položaju kod srpskog groblja na Sajmištu, doslovno smo ležali u grobovima i znali se zezati kako svatko, kad krene napad, liježe u svoju grobnicu. Tog 16. listopada krenuo je sveopći, siloviti napad na grad. Neprijatelj je probio Ulicu Josipa Kraša, motorole su ostale prazne, netko je javio da je Hill ranjen, a ja sam rekao: ‘Ako treba, rušit ćemo kuću po kuću, ali ćemo ga naći. Njega ne ostavljamo!’ Međutim, pronašli smo ga kako leži smrskanih potkoljenica. Bila je to minobacačka granata, a on je jednostavno iskrvario. Motorola je bila metar od njega i vjerojatno nije mogao do nje… Odmah sam znao da smo izgubili velikog čovjeka.”

Po pričanju Ivana Anđelića Doktora, Hill je mogao do motorole. Jedan od najpoznatijih vukovarskih heroja ispričao je kako je Atila upravo njega pozvao u pomoć preko motorole.

Ivana Anđelića zvao u pomoć

“Vikao je Doktore, ranjen sam pomozi! Krv mi se sledila i u prvim momentima nisam mogao doći k sebi dok je on još nekoliko puta ponovio samo moje ime i tražio pomoć. Odmah sam javio Jastrebu da hitno šalje pomoć. Pomoć mu je mogla stići samo iz grada, koji je na tom dijelu bojišta bio obranjen upravo zahvaljujući najviše njemu samome. I stigla je pomoć, ali je bilo prekasno.”

Alfredu Hillu posthumno je, 29. travnja 1993. godine, dodijeljen čin bojnika OS RH, odlikovan je Redom kneza Domagoja s ogrlicom i Redom hrvatskog trolista 30. ožujka 1999. godine. Odlukom ministra obrane Republike Hrvatske 30. rujna 1998., a na prijedlog načelnika Uprave vojne policije, Nastavno središte za obuku Vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske dobilo je ime bojnika Alfreda Hilla.