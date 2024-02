Anušićeve riječi će odjeknuti u susjedstvu: ‘Pokrenut ćemo raspravu, zna se o kome govorimo’

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane Ivan Anušić u Bruxellesu je sudjelovao je na sastanku u NATO-u na kojem se planirao srpanjski summit saveza u Washingtonu.

Tom je prilikom komentirao neke aktualne probleme, a govora je bilo i o uvođenju vojnog roka. No, dotaknuo se i Srbije, ne imenujući je direktno.

Večernji piše kako je Anušić najavio da će Hrvatska na summitu NATO-a u Washingtonu sredinom srpnja pokrenuti raspravu o hibridnom ratovanju deklariranih i nedeklariranih saveznika Rusije u jugoistočnoj Europi.

Produžena agresija ruske politike

“Zna se o kome govorimo, zna se o kojim njihovim potezima govorimo. Znači, hibridni ratovi koji se vode ovdje, u jugoistočnoj Europi, a koji su produžena agresija ruske politike i ruske agresije u Ukrajini. Mora se jednostavno na drugačiji način s time obračunavati, hajmo to tako reći. Komunicirati na drugačiji način i povlačiti poteze koji će poručiti tim deklariranim i nedeklariranim saveznicima Rusije na ovim područjima da ne mogu sjediti na dvije stolice”, poručio je ministar obrane novinarima.

Novinari su ga pitali ima li što novo oko ideje vojne obuke, a Anušić je rekao kako “ta ideja sigurno neće zaživjeti već ove godine”. Dodao je i kako se ta tema previše politizira, kao i da se priprema dokumentacija i prijedlozi, što će biti vrlo brzo na stolu kod premijera i predsjednika države.

“Ključno je reći da je potrebna prilagodba Oružanih snaga, kako u financijskom, tako i u infrastrukturnom smislu. Ono što otežava provedbu jednog općekorisnog poteza i projekta, koji je također u EU i NATO-u tema broj 1, je to što kod nas naravno to postaje politička tema, a to smo željeli izbjeći. Sad već neke političke stranke osuđuju taj projekt iz samo jednog razloga: jer su izbori pred vratima. Nije problem kako dobiti izborni glas, bitno ga je dobiti. I onda se služenje vojnog roka dovodi u centar političke rasprave, što sam ja stvarno želio izbjeći. Ali, nažalost, izgleda da to nećemo moći izbjeći. Tako da ćemo mi nastaviti i dalje s našim pripremama. Ali, sama realizacija toga neće biti moguća ove godine, to je sigurno”, rekao je ministar obrane.

Za kraj je i dao podršku Ukrajini, rekavši kako je vrijednost dosad isporučene hrvatske vojne pomoći Ukrajini 185 milijuna eura.

“Ukrajina u ovom trenutku vodi bitku za sve nas. Na bedemu je, na obrambenim pozicijama Europe i zapada. U ovom trenutku plaća najveću cijenu agresije s istoka. Ukrajini se stoga mora pomagati. I Hrvatska, kao i drugi saveznici, to čini”, rekao je Anušić.