Anušić je odlučan po tom pitanju: ‘To je potpuna neistina, ja se s tim ne mogu složiti’

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane Ivan Anušić otkazao je sastanak s crnogorskim ministrom obrane Draganom Krapovićem zbog njegovih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran, što su zapravo trebale biti teme samog susreta.

“On je u tim izjavama jasno dao do znanja da su njegovi stavovi potpuno na suprotnom polu od onoga što ja kao ministar i kao potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar obrane, donosim kao stavove koje mi imamo na taj razgovor. I onda više nije bilo smisleno taj razgovor i taj sastanak održati, jer mislim da ne bismo ništa na tom sastanku riješili”, rekao je Anušić i dodao:

Apsolutno neprihvatljivi stavovi

“Ti stavovi koji su izrečeni nisu nama neprihvatljivi, nego su nama apsolutno neprihvatljivi i s tih pozicija ne bismo vjerojatno ništa mogli zaključiti što bi bilo korisno niti za Crnu Goru, niti za Hrvatsku”.

U subotu je, na obilježavanju Dana Hrvata u Crnoj Gori, rekao kako do razgovora sa predstavnicima Vlade ove zemlje mora doći, kao i da je i sam bio spreman pregovarati.

“Ali ako ćemo govoriti o tome da brod Jadran nije hrvatsko vlasništvo, to je neistina, to je potpuna neistina. Ako ćemo govoriti o tome da se ploča u Morinju treba promijeniti, ja se s tim ne mogu složiti nikako, niti će se Vlada Republike Hrvatske s tim složiti. To su početne stavke, postavke o kojima mi ne možemo razgovarati na način da o tome pregovaramo”, poručio je Banožićev nasljednik.

Za kraj je dodao i kako je Hrvatska uvijek pružila ruku i pružat će ruku i dalje Crnoj Gori u njenoj želji da postane članica Europske unije.

Podsjetimo Krapović je u četvrtak, na Televiziji Vijesti, rekao da shodno potpisanim sporazumima nakon disolucije Jugoslavije, Hrvatska nema pravo da traži školski brod “Jadran” i da nisu spremni da pregovaraju o vlasništvu. On je, govoreći o ploči u bivšem vojnom logoru Morinj, kazao da je ploča postavljena na pogrešan način i da natpis ne odgovara činjenicama i da ta ploča treba da bude zamijenjena drugom s adekvatnim tekstom.