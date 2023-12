Amerika slavi Hercegovca: Spasio stotine u napadu Japanaca na Pearl Harbor

Autor: Dnevno.hr/S.V.

U organizaciji Grada Ljubuškog u Parku hrvatskih banova u Ljubuškom, održana je svečana manifestacija na kojoj je otkriven spomenik američkom vojniku rođenom Ljubušaku Petru Hercegu Tomiću.

Petar Herceg je bio Hrvat rođen 1893. godine u selu Prolog kod Ljubuškog. U SAD je stigao kao 20-godišnjak i stupio u vojsku. Nakon Prvog svjetskog rata prešao je u mornaricu i bio glavni strojar na razaraču USS Utah. Tijekom japanskog napada na flotu u Pearl Harboru 7. prosinca 1941. godine svojim nesebičnim činom, žrtvujući vlastiti, spasio je živote stotinjak članova posade američkog broda USS Utah.





Hrabri Hercegovac je počasni građanin države Utah

Po ovom hrabrom Ljubušaku, koji je proglašen počasnim građaninom američke države Utah naziv je dobio prateći razarač USS Tomich, kao i jedna zgrada dočasničke akademije američke mornarice (Tomich Hall), dok mu rodni Ljubuški podigao spomenik koji će buduće generacije podsjećati na njegovu veličinu, hrabrost, nesebičnost i požrtvovnost. piše Ljubuški.net.

Spomenik je izradio akademski kipar Ilija Skočibušić, a po otkrivanju spomenik je blagoslovio fra Dario Dodig, župnik župe sv. Antuna Padovanskog na Humcu.

Manifestaciji su nazočili brojni dužnosnici iz društvenog, kulturnog i političkog života, dok je Vojni orkestar Oružanih snaga BiH upotpunio glazbeni dio manifestacije.

Čović: “Na njega svi moramo biti ponosni”

“Na ovaj način željeli smo se odužiti Petru Hercegu Toniću jer je spašavajući stotine života napravio herojski podvig. Također, želimo i novim generacijama približiti njegov lik i djelo, njegovo junaštvo, nesebičnost, hrabrost, ali i žrtvu njegove obitelji iz Prologa, iz naše Hercegovine”, kazao je gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

Nazočnima se, prilikom otkrivanja spomenika obratio i predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović.

“Trebamo svi biti ponosni na to, a ovo je i poziv onima koji nekad možda drugačije razmišljaju o jednostavnosti, ali i stamenosti hrvatskog čovjeka, da to obavljaju upravo kroz lik našeg Petra Hercega Tonića. Na ovaj način mladi, koji možda nisu znali ni jednog podatka o ovome, danas imaju što učiti o povijesti našeg naroda i moramo biti ponosni na to što smo Hrvati, svoji na svome. Ljubuški se zna odužiti i majci i svim žrtvama Domovinskog rata, a na ovaj način povezali smo se i s prostorom i vremenom Drugog svjetskog rata i Sjedinjenim Američkim Državama. Važno je da medalja i sve ove uspomene ne ostanu zatvorene u obiteljskom domu jer Petra Hercega zaslužuje cijeli hrvatski narod2, naglasio je predsjednik Čović.

Očuvao identitet svog naroda

“Ova velika djela, djela ljudi kojih se danas s ponosom sjećamo i svrstavamo u svoj dom, našu Hercegovinu i hrvatski narod, trebaju se opisati jednostavnim riječima. Ova djela su radili jednostavni ljudi, velike ljudske gromade”, poručio je predsjednik Čović.

“Očuvao je identitet svoga naroda, svoje obitelji, svima nama na ponos, kao i tisuće vas koji ste očuvali naš identitet kroz Domovinski rat. Posebno hvala svima koji su dali doprinos da je danas Petar među nama, i da ostaje među nama, da se možemo diviti onome što jest hercegovačko biće, hercegovačka veličina”, kazao je između ostalog predsjednik Čović, ističući kako se i na ovaj način poslala jasna poruka što je naša Hercegovina i što je naš Ljubuški.