(+18 VIDEO) UZNEMIRUJUĆI KADROVI, IMATE LI SNAGE POGLEDATI? Oluja bez cenzure: Krv, rafali i smrt u savršeno organiziranoj i napetoj akciji Hrvatske vojske

Autor: Snježana Vučković

VRO Oluja spada u red najveličanstvenijih pobjeda u hrvatskoj povijesti s velikim rezultatom i minimalnom štetom te je veliki ponos branitelja. Tražiti od njih da se ispričaju zbog svog sudjelovanja, sramotno je i nemoralno. Tim više što su u toj oslobodilačkoj akciji naočigled ostajali bez suboraca…

Oluja jest pobjednička, ona jest bila veličanstvena i savršena. No, sve smo to ipak zaključili s malim odmakom. Jer, Oluja je bila opasna, razorna, u njoj se ginulo na obje strane. Sudionici ove akcije pamte nespavanje, prljavštinu i neredovito jelo:

Ne treba romantizirati Oluju, u njoj se ginulo.





‘Savršeno organizirana, istovremeno kaotična i napeta’

“Oluja je bila savršeno organizirana, u svim segmentima. Istovremeno, bila je kaotična i napeta. Mi koji smo se od ’91. do Oluje već naratovali, donekle smo bili spremni na sve to. Međutim, ovoj akciji su se priključili i ljudi koji do tada nisu bili vični ratovanju. Oni su pucali po šavovima, s njima je bilo problema. Uz tu zaglušujuću buku tenkova, borbu protiv njihove vojske, brigu o srpskim civilima u konvoju među kojima su se po traktorima krili četnici, iz okolnih su šuma izletavali njihovi civili koji kao da su potpuno izgubili kompas. Trebalo je znati reagirati, prepoznati vojnika od civila, trebalo je paziti i na naše kojima je Oluja bila prvi teren… Njima je to isto tako bio šok. Često se događalo da nas iznenadi rafal kraj nogu od suborca koji je nespretno u koloni nosio oružje i koji nije bio spreman na toliku količinu kaosa. Da, Oluja je bila savršena, munjevita i djelotvorna, ali nikako nije bila laka”, svjedoči jedan od pripadnika Gromova.

Biti vojnik, časno je i plemenito zanimanje. No Oluja, koju smo vremenom pomalo izromantizirali, bila je prava velika, ratna operacija iz koje se nije vratilo više od 200 hrvatskih branitelja.

Kako je zaista bilo u Oluji, djelomično se može pogledati u video zapisu 2. gardijske brigade “Grom” koji nimalo uljepšano pokazuje pravo lice rata, ne cenzurirajući pritom ni trenutak pogibije hrvatskog tenkista. Pokušala mu je pomoći heroina gromova, pokojna Nevenka Topalušić koja je preminula na prosvjedu u Savskoj 66. Smrt tenkista, međutim, bila je bezuspješna.

Hrabru Nevenku Topalušić u pokušajima da spasi život nesretnom tenkisti, pogledajte na 6:15 video zapisa…