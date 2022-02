NEOBIČAN FENOMEN: Godinu dana star Mercedes skuplji je od novog. Kako je to moguće?

Zbog nestašice automobilskih čipova na globalnoj razini na tržištu automobila dogodio se neobičan fenomen. Naime, neki stariji modela automobila skuplji od svojih novijih novih varijanti. Riječ je o fenomenu koji se ne viđa često, a razlog tome jest što automobilska industrija jednostavno ne može isporučiti onoliko novih automobila koliko kupci žele kupiti.

Zbog toga su cijene na tržištu rabljenih automobila postale veće od cijena novih vozila.

Sve to potvrdilo je novo istraživanje tržišta koje je proveo iSeeCars, poručivši da su cijene rabljenih automobila na rekordnoj razini. Na temelju podataka navedene platforme, prosječni godinu dana star polovni automobil košta 1,3 posto više od svojeg novog ekvivalenta. Međutim, neki modeli koštaju i do 10 puta više od novog ekvivalenta. Dobiveni rezultati temelje se na traženim cijenama za više od 1,5 milijun novih i rabljenih automobila prodanih u SAD-u od 1. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022. godine.

Tako se sspostavilo da je Mercedes-Benz G-klasa apsolutni hit na tržištu rabljenih automobila. U prosjeku, godinu dana staru G-klasu možete kupiti za 35,6 posto veću cijenu od potpuno nove G-klase.