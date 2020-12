ZNATE LI PRAVILNO OČISTITI AUTO? Tri su poteza ključna

Autor: dnevno.hr

Kako biste nakon zime spriječili propadanje automobila i pojavu hrđe, važno je sa vozila ukloniti ostatke soli, blata i ostalih nečistoća. Nestručnim pranjem automobila može se oštetiti boja pa čak i motor, a neugodni mirisi u automobilu mogu biti i izvor zaraze. Ovo su samo neke od posljedica nestručnog održavanja automobila.

1. Uklonite krupne nečistoće

Ako na automobilu ne želite trajne “mrlje” od ptica ili insekata, morate ih ukloniti na vrijeme jer u suprotnom mogu oštetiti boju na vašem limenom ljubimcu. Čak ako i ne oštete boju, na tim će dijelovima ostati svijetle mrlje, a ako predugo stoje, lak se može i skinuti. Kad ste prvi put oprali auto čistom vodom, ulijte šampon u mlaku vodu i uz pomoć kvalitetne pjene odstranite ostale nečistoće.

2. Za pranje koristite isključivo novu spužvu

Prilikom pranja automobila uobičajeno je koristiti običnu spužvu, ali samo za jedno pranje. Naime, na već korištenoj spužvi nalaze se čestice nagomilanih nečistoća od prošlog pranja pa možete izgrebati boju na karoseriji.

3. Poliranje i nanošenje voska

Ovo je najgori dio posla, ali obzirom na to da će nakon ovog tretmana vaš automobil biti potpuno zaštićen od utjecaja sunca, kiše i prljavštine, svakako se isplati malo više pomučiti. No, bitno je imati na umu da ovi tretmani zahtijevaju znanje i iskustvo jer se greške mogu vrlo lako dogoditi.

4. Očistite unutrašnjost automobila

Prvo usisajte podove i sjedala, četkom očistite tepihe, a plastične površine očistite posebnim sredstvom za plastiku. Kod pranja sjedala koristite poseban sprej za suho pranje, koji ujedno uklanja i mrlje. Očistite i stakla, krov te tkaninu na vratima, piše netmobil.hr. Kožna sjedala čistite isključivo mekom krpom i posebnim zaštitnim kremama za održavanje kože.

5. Održavanje klima-uređaja

Ako klima-uređaj isključujete uvijek zajedno sa motorom automobila (a ne nekoliko minuta prije zaustavljanja), sustav u tom slučaju ostaje vlažan pa iz klima-uređaja možete osjetiti neugodne mirise. No, i za to postoji vrlo jednostavno rješenje. Nekoliko minuta prije gašenja automobila isključite klimu, ali ventilatore ostavite da rade na najvećoj brzini. Sprejeve za čišćenje klima-uređaja možete kupiti u svim trgovinama automobilske opreme.

6. Pranje motora

Kada je riječ o pranju motora, postoje dva rješenja – ili to učinimo sami ili automobil odvezemo na pranje u servis. Ako ste se odlučili za prvu opciju, morate nabaviti sprej za odmašćivanje, a električne instalacije trebate zaštititi najlonom. Kablove, filtere i plastiku poprskajte sprejom i zatim ih očistite krpom. Sve više vozača za pranje vozila koristi kompresor (voda pod pritiskom), bilo da je riječ o pranju na benzinskoj postaji ili u auto-praonici, no prilikom pranja motora kompresorom, tvrda voda može oštetiti električne instalacije i druge osjetljive dijelove pa treba biti jako oprezan kako ne bi došlo do nepotrebnih oštećenja.