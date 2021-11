Zimske gume ugradite odmah, odgađanje ne donosi nikakve koristi, nego samo štetu…

Autor: Auto Doktor

Zimske gume, zbog prilagođene i mekše gazne plohe znatno bolje drže na skliskom i hladnom asfaltu od ljetnih. Dovoljno je samo jednom ljetnim gumama naletjeti na sklizak asfalt ili nakupine vlažnog lišća, da napravite veliku štetu, ugrozite sebe i druge…

Dolaze hladnoće te ljetne gume treba zamijeniti zimskima. Naime, zimske gume imaju prilagođenu geometriju gazne plohe s uzdužnim, poprečnim i kosim, lamelarnim utorima, od mekšeg materijala, s velikim udjelom dobro prianjajuće, ljepljive silike. Time osiguravaju dobru drenažu vode i snijega između kolnika i gazne plohe te znatno bolje prianjaju, smanjuju rizik proklizavanja i gubitka kontrole na skliskoj cesti.

Sa zimskim gumama zaustavni put je i upola kraći nego s ljetnima, a to često radi razliku između sreće i nesreće. Samo popravak branika nakon oštećenja može biti skuplji od seta zimskih guma, a teže je ishode bolje i ne spominjati. Stoga ne čekajte posljednji tren, 15. studenoga za izmjenu, ničim nećete profitirati, nego samo izgubiti. Sljedećih dana to još možete napraviti bez većih gužvi, kad se poslovi rade bez žurbe i dužih čekanja. Tada su, logično, i cijene usluga nešto veće jer sada.

Nažalost, mnogi tek shvate kad nakon 15. studenoga budu goleme gužve, trebaju se unaprijed naručiti, čekati, gubiti vrijeme… koliko su pogriješili. Dakle, ako možete već sutra, ili sljedećih dana, otiđite kod vulkanizera i ljetne gume zamijenite zimskima. Pritom ih je obvezno balansirati, a preporučljivo je provjeriti i po potrebi podesiti geometriju kotača. Većina za zimske i ljetne gume koriste iste naplatke, odnosno svake sezone mijenjaju gume.

Najbolje ih je ostaviti na čuvanju kod vulkanizera, koji ima odgovarajuće skladište, odnosno ‘hotel za gume’. Ako ih sami skladištite, to treba biti na suhom mjestu, zaštićenom od visokih i niskih temperatura. Pritom se pridržavajte sljedećih pravila:

















Pri izmjeni guma preporučljivo je provjeriti stanje gazne plohe skinutih guma, bez obzira mijenjate li ih na istim ili posebnim naplacima (cijele kotače). Naime, trošenje gume ukazuje na podešenost geometrije kotača i ispravnost tlaka u gumama.

• pojačano trošenje oba ruba gume ukazuje na vožnju s preniskim tlakom

• neravnomjerno trošenje sredine gume nastaje zbog vožnje s previsokim tlakom

• pojačano trošenje jednog ruba (vanjskog ili unutrašnjeg) na obje gume ukazuje na pogrešan bočni nagib kotača

• ako se jedan prednji kotač troši s vanjske, a drugi s unutrašnje strane, uzrok je u pogrešno podešenoj usmjerenosti

• pojačano trošenje vanjskog ruba jednog ili oba prednja kotača ukazuje na grešku u ovjesu

• nepravilno trošenje po obodu posljedica je loše uravnoteženih guma

Ako uočite takve nepravilnosti, podešavanje geometrije kotača je obvezno, a prije toga treba provjeriti stanje vitalnih dijelova podvozja (kuglastih zglobova, spona, gumenih oslonaca…) te sve dovesti u red prije podešavanja geometrije kotača (ne poslije!)

Pri kupnji guma većina kupaca traži što novije gume, jer su uvjereni da je to kvarljiva roba. S druge strane, prodavači ih uvjeravaju da se guma stara do pet godina smatra novom. Zbog toga se često lome koplja oko četveroznamenkaste DOT oznake (tjedan i godina proizvodnje) i što ih se više u to uvjerava, to su uvjereniji da im se želi podvaliti stara roba Na slici je guma DOT oznake 2616, dakle proizvedena u 26. tjednu 2016. Činjenice stoje ovako: po EU standardima guma do pet godina smatra se novom, a svaki prodavatelj, kad naručuje gume dužan je primiti gumu staru do dvije godine.

Guma se sastoji od noseće strukture, gazećeg pojasa i vulkaniziranog gumenog sloja. Noseća se struktura sastoji od (u pravilu) dvije oplate od radijalno opletenih kompozitnih vlakana. Gazeći se pojas sastoji od dvije oplate od čelične mreže dva polimerna sloja. Mnogi nepotrebno pretjeruju s traženjem što novijih guma, iako se gume više uništavaju u dva dana na jakom suncu, nego u dvije godine u skladištu

Materijal gume je smjesa elastomera (prirodnog ili sintetskog kaučuka), punila (čađa ili silicijeva kiselina), aromatskih ulja i dodataka (protiv starenja, i djelovanja UV zraka). Najčešće se koristi smjesa polibutadiena BR i stiren-butadien SBR, s odgovarajućom aditivima protiv starenja i sunca. U Europi se sigurnost u prometu piše velikim slovom i zasigurno se to ne bi propisivalo, da nije istinito. Također, s gospodarskog i ekološkog aspekta bilo bi neprihvatljivo da guma ubrzano stari.

Predrasude imaju utemeljenje u prošlosti kad su gume bile od prirodnog kaučuka i brzo su degradirale (otvrdnule i popucale). Ispitivanja su pokazala za guma najbolja svojstva dobiva šest mjeseci nakon proizvodnje, u postupku ‘dozrijevanja’ odnosno naknadne polimerizacije i zadržava ih godinama. Još je važnije voziti s ispravnim tlakom u gumama, izbjegavati penjanje na rubnjak te koristiti posebne naplatke za zimske gume, kako ne bi trebalo maltretirati gumu skidanjem i stavljanjem na naplatak.

Foto: Ž. M.