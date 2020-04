Zaželjeli ste se vožnje u karanteni? Donosimo vam pet najboljih automobilskih videoigara

Autor: Andrej Jelušić

Odabrati pet najboljih igara iz automoto kategorije nije nimalo lako. Zašto? Jer je takvih igara pregršt, od nekih legendarnih koje su se igrale na starim konzolama, poput starih verzija Need for Speeda za PC iz 90-ih, Drivera koji je bio rezerviran samo za Playstation ili Forze Horizon koja se igrala samo na Xboxu.

S obzirom na to da je riječ o industriji starijoj od 40 godina u kojoj se sve mijenja iz mjeseca u mjesec, jasno je da je vrlo teško izvući pet najboljih. Zato smo se odlučili za one aktualne koje su dostupne na većini konzola i podijelili ih na kategorije poput Formule, rallya, GT utrka…

5. Euro Truck Simulator 2 (2012.)

Igrica s najsporijim tempom u odnosu na ostale s ovog popisa. Umjesto brzine, nudi pravi doživljaj vožnje kamiona. Simulacija je toliko dobra da ćete, poput pravog vozača kamiona, poželjeti provesti što više sati u kabini Scanije pokušavajući ne zaspati za volanom dok lagano krstarite europskim autocestama. Najveći izazov ove igre je izvući kamion iz jednog od velegradova Europe, a osim što skupljate kilometre, cilj je i da stvorite svoje prijevozničko carstvo s nekoliko kamiona. Mnogo zabavnije nego što na prvu zvuči.

4. Dirt Rally 2.0 (2019.)

Ova igra nudi iskustvo rallyja, terenske vožnje kakvu još niste doživjeli. Dirt Rally apsolutno je uvjerljiv, do te mjere da ćete i u stvarnosti poželjeti suvozača koji će vam čitati upute sa svojih bilješki. Dovoljno je napomenuti da je riječ o nasljedniku legendarne igre Collin McRae Rally. Najrealističnija off-road igra od koje vam se čini da vam kamenčići doista pucketaju pod nogama.

3. F1 2019 (2019.)

Simulacija utrka Formule 1 koja je dovedena do najsitnijih detalja. To znači da možete birati između raznih vrsta guma, prilagođavanja ovjesa, volana i bezbroj drugih opcija bez osjećaja da polažete ispit iz inženjerstva. F1 2019 uspijeva svu zbunjujuću taktiku ovog vrhunskog motosporta prevesti u smislenu, razumljivu igru. Što se same igrivosti tiče, dovedena je do savršenstva te ćete se nakon samo jedne utrke osjećati deset kila lakši, poput pravih F1 vozača.

2. iRacing (2008.)

Iako je igra na tržište došla još 2008., brojne nadogradnje učinile su je jednom od najboljih na svijetu. Igra temelji se na pretplati, što znači da je besplatna, no postoje mnoge kupnje unutar same igre. Inženjerski je dovedena do savršenstva. iRacing analizira vaše vožnje te vas stavlja u kategoriju ljudi koji su u vašoj klasi. S obzirom na to da je riječ o online igri koja se igra u 130 zemalja diljem svijeta, neće vam biti problem naći ostale trkače te se obračunati s njima na jednoj od brojnih trkaćih staza. Kako tvrde stručnjaci, ovo nije igra nego – prava simulacija.

1. Gran Turismo Sport (2017.)

Vjerojatno najpopularnija automoto videoigra koja je svoj debi doživjela još 1997. na Playstationu 1. GT Sport zapravo je sedmi nastavak legendarne kreacije tvorca Kazunorija Yamauchija. Igra nudi najveći izbor vozila i staza i možete se natjecati u gotovo svim automobilskim sportovima. Vozni park svakodnevno se nadograđuje, i to besplatno, a tu i tamo se pojavi i nova staza. Iako stara tri godine, i dalje je u samom vrhu i sumnjamo da postoji ljubitelj automobilskih igrica koji se nije zaljubio u legendarni Gran Turismo.