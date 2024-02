Zabrinjavajući podaci pouzdanosti vozila: Omiljeni auti Hrvata su među najgorima

Posljednje istraživanje pouzdanosti automobila provedeno u SAD-u od strane J.D. Powera iznosi zabrinjavajuće rezultate. Uspoređujući s prošlom godinom, većina marki automobila doživjela je smanjenje pouzdanosti, a vozači su prijavili više problema s automobilima. Prosječan broj problema po vozilu povećao se za četiri u odnosu na prethodnu godinu, dosežući 190 problema na 100 vozila.

Stopa problema s novim automobilima u prvih 90 dana do tri godine vlasništva također je porasla s 12 na 17 posto, što upućuje na pogoršanje kvalitete novih vozila. Studija J.D. Powera prikupila je povratne informacije od 30.595 vlasnika vozila iz 2021. godine nakon tri godine vlasništva i provedena je od kolovoza do studenog 2023. godine.

Prema Franku Hanleyu iz J.D. Powera, pad pouzdanosti vjerojatno se može pripisati pandemiji i njenom utjecaju na proizvodnju i tržište automobila, no stabilizacija opskrbnih lanaca mogla bi poboljšati kvalitetu u budućnosti.

Electric vehicles have the most problems in the 2024 J.D. Power Vehicle Dependability Study. But the big news is that Toyota-Lexus has retaken the top two spots. See who dropped in the story. https://t.co/rvNuwsA7f3 pic.twitter.com/SO2tyJjNOW

— Torque News (@torquenewsauto) February 10, 2024