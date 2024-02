Za ružnu praksu na rabljenim vozilima Hrvatska ima najstrože kazne, ali ni to ne pomaže

Praksa vraćanja kilometraže na automobilima postala je, nažalost, uobičajena na tržištima rabljenih vozila, stvarajući financijske gubitke za kupce, ali i državu. Tvrtka carVertical provela je istraživanje u 22 europske države i SAD-u kako bi analizirala pristup lokalnih vlasti prema ovoj vrsti prijevare. Rezultati pokazuju značajne razlike u sankcijama od države do države: od nedostatka kazni do najviše kazne od 300.000 eura u Francuskoj i do osam godina zatvora u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj, iako zakon ne spominje izravno vraćanje kilometraže, tretira ga kao kazneno djelo prevare, s mogućim kaznama zatvora od šest mjeseci do pet godina. Za ostvarivanje značajnih financijskih dobitaka od ove prijevare, prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora, najviša među ispitivanim zemljama. No, često prevaranti izbjegnu oštre kazne.

Primjerice, kod susjeda u Srbiji i Mađarskoj, iako nema posebnog zakona o vraćanju kilometraže, krivci se mogu suočiti s novčanim kaznama ili čak zatvorskim kaznama. Unatoč postojećem zakonodavstvu, rezultati carVerticala ukazuju da ono ne sprječava prevarante, budući da je postotak vozila s namještenom kilometražom i dalje značajan.

Puno je manipuliranja

Rezultati provjere automobila na carVertical platformi pokazuju da je 3,5% vozila u Hrvatskoj imalo manipuliranu kilometražu, u Srbiji taj postotak iznosi 5,3%, dok je u Mađarskoj čak 6,1%. Ovi podaci ukazuju na to da trenutno zakonodavstvo nije efikasno u sprječavanju prevaranata da i dalje prakticiraju manipulaciju s kilometražom.

U većini ispitanih zemalja postoje kazne za ovu prijevaru, ali stavovi prema njoj variraju. Maksimalne kazne idu do osam godina zatvora u Hrvatskoj, pet godina u Poljskoj, dvije godine u Francuskoj, a jedna godina u Njemačkoj. Međutim, često se primjenjuju novčane kazne. Različiti pristupi i percepcije ozbiljnosti ove prijevare ukazuju na potrebu za usklađivanjem zakonodavstva unutar Europske unije kako bi se dugoročno riješio ovaj problem.









Unatoč tehničkoj ilegalnosti ove prijevare, dokazivanje na sudu često je izazovno, posebno u prekograničnim transakcijama. Kupcima se preporučuje provjera povijesti automobila prije kupovine rabljenog vozila kako bi izbjegli postati žrtvama ove široke prevare koja i dalje pogađa tisuće kupaca diljem Europe.

