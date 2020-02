Vozili smo: STARI ZNANAC U MODERNOM RUHU! Isprobali smo najprodavaniji model na svijetu

Autor: Andrej Jelušić / Ines Brežnjak

Za one koji nisu znali najprodavaniji model na svijetu je upravo Toyotina Corolla koja je na tržištu već više od 50 godina i prodavala se na svim kontinentima čime se malo koji model može podičiti.

Tako smo mi na testu imali njenu 12. generaciju, točnije riječ je modelu koji je nasljedio bivši Auris. Kao novi model, Corolla se može pohvaliti i 60 posto čvršćom karoserijom od Aurisa kojeg je naslijedila. Nova Corolla ne nudi klasični japanski dizajn nego oduševljava svojim uzbudljivim sportskim izgledom. Dokaz tome je upravo njena prednja maska koja odiše oštrim i atraktivnim linijama, ali i stražnji branik koji nudi puno neiskorištenog prostora. Sve u svrhu ljepote.

Dizajn

Izgled same karoserije dodatno upotpunjavaju i prednja LED svjetla koja svojim linijama prate oblik karoserije, a dio su standardne opreme. Osim same estetike, LED svjetla su i iznimno funkcionalna te nude jako dobru vidljivost po mraku, pa vam duga svjetla gotovo neće niti biti potrebna. Uz navedeno, tu je i opcija automatskih dugih svjetala koja radi besprijekorno.

Što se unutrašnjosti tiče ona odiše kvalitetom i dobrom izradom te je osjećaj pod prstima vrlo ugodan. Konzolom dominira središnji ekran koji također dolazi u standardnoj opremi. Ekran je jednostavan za korištenje, osjetljiv na dodir, ali ima i standardne tipke što olakšava njegovo korištenje prilikom vožnje. Opremljen je i kamerom za vožnju unatrag, ali ne i prakirnim senzorima što je vrlo neobično. Jedina zamjerka ekranu jest da djeluje malo zastarjelo, može se reći standardno japanski, kao i činjenica da ne podržava aplikacije Apple Car Play i Android Auto. Ipak, svoj mobilni uređaj možete vrlo jednostavno povezati bilo USB kablom ili putem bluetootha. Ispod ekrana nalazi se dvozonska automatska klima koja radi besprijekorno.

Sigurnost

Corolla je opremljena mnoštvom sigurnosne opreme. Tako je tu i sustav kontrole prometne trake koji će vas upozoriti ukoliko prelazite preko linije bez uključenog žmigavca, a u krajnjem slučaju i sam vratiti vozilo natrag u svoju traku. Također, sigurnost poboljšavaju i adaptivni tempomat koji će vas držati na sigurnoj distanci napram vozila ispred vas, kao i sustav automatskog kočenja koji je spreman sam zakočiti ukoliko osjeti da ima potrebu za tim.

Za enuzijate tu su i tri moda vožnje – Normal, Eco i Sport. Volan je podesiv po visini i dubini, prilično precizan pri vožnji te opremljen mnoštvom tipki kojima možete upravljati sa svime u automobilu. Jedina zamjerka jest – truba. Njen nježan, pomalo piskutav, zvuk djeluje poput onih iz dječijih autića što vas dovodi u neugodnu situaciju kada želite druge sudionike u prometu upozoriti na njihovu neprimjerenu vožnju.

Udobnost

Na stražnjoj klupi nalaze se utori za dva ISOFIX sjedala, no mali problem mogu zadati vrata koja se ne otvaraju do kraja te za ubacivanje dječje sjedalice treba malo više truda. Prostor za putnike je solidan iako dio konkurencije nudi malo više komfora. Jedina zamjerka su mali stražnji prozori koji kabinu čine pomalo mračnom, kao i nedostatak punjača za punjenje mobitela. Obujam prtljažnika je 361 litra što je u rangu konkuracije.

Motor

Toyota je već godinama okranuta ekologiji što dokazuje i ovaj model. U ponudi su isključivo benzinski i hibridni motori dok dizela nema. Mi smo na testu imali jeftiniju benzinsku varijantu s 1,2 litrenim četverocilnidrašem i 116 KS koji, upareni s 6-stupanjskim ručnim mjenjače, do stotke ubrzava za 10,1 sekundi te zadovoljava potrebe prosječnog vozača. Za one željne „više akcije“ morat će se okrenuti skupljim hibridnim modelima koji dolaze s 1,8 litrenim motorom koji nudi 122 konjske snage ili perjanicom ponude, dvolitrenim hibridom s 180 konjskih snaga. Vrijedno je napomenuti kako hibridne verzije nude i nižu potrošnju goriva dok se naša vrtila na 7,5 litara na 100 kilometara kombinirane vožnje.

Zaključak

Nova Corolla u vožnji nudi vrlo solidan osjećaj. Vožnja je vrlo udobna, gotovo mekana, što je idealno za gradske ulice pune „ležećih policajaca“. Na otvorenoj cesti i autocesti djeluje vrlo tiho i uglađeno, ali joj nedostaje malo agresivnosti.

Toyota je poznata kao marka koja nudi idealnu vrijednost za novac, a nova Corolla koja dolazi s 5-godišnjim jamstvom je svakako dokaz tomu. Toyotu inače prati glas pouzdane marke koju bira um, a ne srce, no ovaj model Corolle koji nudi iznimnu udobnost, dobar osjećaj u vožnji, vrhunsku kvalitetu izrade i moderan dizajn svakako bi moglo izabrati srce. Ono što sa sigurnošću možemo reći jest da smo se tijekom našeg druženja s ovim modelom svakako zarazili „Corolla virusom“.

Specifikacije

Toyota Corolla 1,2 Turbo

Motor: Benzinski

Paket opreme: Luna

Snaga: 116 KS

Okretni moment: 185 Nm

Ubrzanje 0-100: 10,1 sek

Maksimalna brzina: 200 km/h

Mjenjač: Ručni, 6-stupanjski

Prosječna potrošnja na testu: 7,5 l/100km

CO2: 128 g/km

Cijena: Akcijska cijena modela 144.900,00 HRK

Iz ženskog kuta

Kada je riječ o Corolli, ona spada u jedan od onih automobila koji će odmah na prvu osvojiti ženski dio populacije. Najprodavaniji automobil u svijetu osvaja već svojim atraktivnim izgledom. Malen i kompaktan, Corolla je idealan gradski automobil, kojeg ćete u žurbi kada letite i obavljate milijun stvari u gradu uparkirati i u ona (pre)uska parkirna mjesta.

Iako joj malo niži prednji branik daje taj poseban šarmantan izgled, u jednu je ruku to možda mala mana ovog automobila. Naime, u jurnjavi i žurbi koja se ženama nerijetko omakne, taj bi spušteni prednji dio mogao biti svojevrsni „kamen spoticanja“ te zadavati glavobolju u smislu da bi ga se lako moglo oštetiti. Razlog tome nisu „loše vozačke sposobnosti“ žena, kako to obično znaju kazati zli jezici, već isključivo činjenica da je ženama automobil prijevozno sredstvo (za razliku od muškaraca kojima je to često ljubimac u pravom smislu riječi). Uostalom, taj “sportiva” izgled koji se najčešće veže uz automobile koji su spušteniji od ostalih nije nešto za čime će vozačice patiti.

Nama je, s druge strane, važnije da je automobil udoban, što Corolla zaista jest. Osim toga, automobil je zahvalan i zbog svoje preglednosti. Naime, kod Corolle nije potrebno previše namještati, odnosno približavati i dizati sjedalo. Pregledna je i ako samo malo približite sjedalo, odnosno podesite ga svojoj visini tako da nogama možete dohvatiti kvačilo, gas i kočnicu.

Iako konkurencija možda nudi veći pretinac za boce u vratima, kod Corolle je to izostalo, no umjesto toga, dva se takva nalaze između vozačevog i suvozačevog sjedala. Smještena su ispod naslona za ruku, koji je ponekad mrvicu iritantan, no s druge strane, kada se isti otvori, ispod njega se nalazi ogroman prostor u koji možete smjestiti ključeve, novčanik te ostale sitnice koje vam trebaju uvijek biti pri ruci.

Dok su vozačevo i suvozačevo mjesto oličenje komocije, kod zadnje klupe ima manje mjesta nego kod konkurencije, ako se prva dva sjedala postave malo komotnije. Prostor u toj situaciji između zadnje klupe i prvih sjedala je poprilično skučen, do te mjere da je nemoguće između uglaviti malo veću torbu, što nam je ponekad potrebno. Putnicima koji se voze otraga vjerojatno bi, u slučaju malo duljeg puta, trebali sjediti ukoso da bi im bilo udobnije. Manje mjesta daje vam lakši pristup stvarima koje odložite na zadnje sjedalo, tako da se nećete nepotrebno natezati da dohvatite stvar koju ste eventualno smjestili na stražnje sjedalo.

U slučaju da na stražnje sjedalo trebate staviti auto-sjedalicu te ostatak stvari za bebu, tada će u zadnjem djelu gotovo sigurno biti gužva. Mali nedostatak mu je i malo manji prtljažnik, no u svakom je slučaju plus podesivo dno prtljažnika. Ako vam je potrebno malo više prostora, dno možete spustiti te dobiti više mjesta, a ukoliko dno dignete te ga podesite u razini okvira, lakše ćete istovariti stvari iz prtljažnika.

Jedna od boljih stvari u Corolli je glavni ekran, s kojim možete pričati. Naime, glasovnim naredbama možete mijenjati radio stanice ili pak ukoliko spojite svoj mobilni telefon preko bluetooth veze, nazvati bilo koga bez tipkanja po mobilnom telefonu. Zvučnik je i više nego dobar, komunikacija u razgovoru je glatka, tako da neće biti potrebe za glasnim tonovima prilikom pozivanja. Odlično je što jedan mobilni telefon možete spojiti na pozive, dok drugi možete spojiti na dio koji upravlja glazbom. Iako je glavni ekran super „igračka“ koja će ženama itekako dobro koristiti, kod njega je jedino iritantna činjenica što se lako isprlja, pa tragovi otisaka prstiju počinju nervirati ukoliko putujete malo duže te nemate vremena iste otkloniti.

Corolla ima još jednu odličnu opciju – to je automatsko uključivanje odnosno gašenje dugih svjetla. Ta mogućnost svakako smanjuje nepotrebni stres u vožnji te mogućnost da dugim svjetlima koja ćete prekasno ugasiti zasmetate vozačima koji dolaze iz suprotnog smjera. Svjetlo u automobilu je jako dobro; ne tuče u oči kada ste vozač, a odlično je podešeno kada se nalazite na mjestu suvozača.

Što se tiče unutarnjeg izgleda Toyote Corolle, ona je jednom riječju – divna. Izvana bijela, a iznutra elegantna crna s ponekim srebrnim detaljem, osvojila nas je na prvu svojom efektnom kombinacijom. Materijal instrumentalne ploče jednostavan je za održavanje te ćete ga lako očistiti običnim vlažnim maramicama ukoliko vam pri ruci nije adekvatno sredstvo za čišćenje, dok su sjedala presvučena tkaninom koja se lako održava.

Što se same vožnje tiče, u žargonu bi se za nju reklo da „ide ko’ urica“. Corolla doslovno klizi cestom. Bez obzira na loše stanje ceste, vožnja u njoj bit će ugodna, topla i lijepa; baš kakva i treba biti. Kada se sve zbroji, Corolla ima svojih mana, no više od mana ona ima svojih vrlina koje ju čine idealnim gradskim automobilom, kojeg bi sve žene u trendu željele voziti. Corolla je fina i elegantna i s njom nikako nećete pogriješiti ukoliko vam treba kompaktan automobil za grad, kojem će se svi odreda diviti kada ga vide. Jer realno, Corolla to i jest – vrijedna divljenja, odmah na prvu kada je vidite…