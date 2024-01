Volkswagen više nije najprodavanija marka u Hrvata, evo tko je preuzeo primat

Zanimljiva smjena dohodila se na tržištu automobila u Hrvatskoj, gdje je nakon dugih godina vjernosti Volkswagen potisnut na drugo mjesto po prodaji automobila u prošloj godini, a pretekla da je Škoda.

Ipak Nijemcima sigurno to nije teško palo, Škoda je naime unutar VW koncerna, ali je ipak zanimljivo da su Hrvati najviše kupovali Češki automobil.

Tako je u Hrvatskoj prošle godine prodano 56.697 novih putničkih vozila, što je 28,6 posto više nego 2022., kada ih je prodano 44.088, prema podacima Promocije plus, prenosi Hina.

Impressive figures from VW and Skoda in December 2023 sales

VW – 4,930

Skoda – 4,670

It seems VW and Skoda have once again succeeded in selling over 100,000 cars annually. However, 2024 is expected to pose challenges with direct rivals elevating their game in terms of safety… pic.twitter.com/BlNvOrhGgk

— Sunderdeep – Volklub (@volklub) January 3, 2024